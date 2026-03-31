Alarma en el Bayern: Harry Kane se cae a última hora y preocupa antes de medirse al Real Madrid

El Bayern de Múnich ha encendido las alarmas a pocos días de enfrentarse al Real Madrid en los cuartos de final de la Champions League. La ausencia de Harry Kane en el último compromiso de Inglaterra por unas molestias físicas genera incertidumbre en Múnich

A una semana de uno de los partidos más esperados del calendario europeo, el Bayern de Múnich ha visto cómo saltan las primeras dudas en torno a su principal estrella. Harry Kane no participa en el amistoso entre Inglaterra y Japón, una ausencia de última hora que no estaba prevista y que ha puesto en alerta tanto al club alemán como a su entorno.

El delantero inglés arrastraba unas molestias tras el último entrenamiento previo al encuentro, lo que llevó al cuerpo técnico, liderado por Thomas Tuchel, a tomar la decisión de no arriesgar. Aunque desde Inglaterra no se ha hablado de una lesión grave, lo cierto es que el simple hecho de quedarse fuera en este momento de la temporada ha generado inquietud, especialmente teniendo en cuenta los cuartos de final de la Champions League ante el Real Madrid.

Y es que Kane no es un jugador más dentro del esquema del Bayern. Es, directamente, su principal argumento ofensivo. Sus números esta temporada reflejan un impacto absoluto: 48 goles y 5 asistencias en 40 partidos, cifras que lo sitúan como uno de los delanteros más determinantes del fútbol mundial. Su capacidad para aparecer en los momentos clave, su precisión en el área y su influencia en el juego hacen que cualquier problema físico tenga un peso enorme.

Una duda que cambia el escenario

El Bayern llegaba a esta eliminatoria frente al Real Madrid con la etiqueta de favorito en muchos análisis previos, impulsado por su potencia ofensiva y el gran momento de forma de varios de sus jugadores. Sin embargo, la situación de Kane introduce un factor de incertidumbre que puede cambiar el equilibrio de la eliminatoria.

No se trata solo de su capacidad goleadora. Kane es también un jugador que permite al equipo crecer en campo rival, fijar a los centrales y generar espacios para sus compañeros. Su ausencia obligaría a Vincent Kompany a replantear parte del plan de partido en un escenario de máxima exigencia como el Santiago Bernabéu.

El Real Madrid, atento

En el entorno del Real Madrid siguen muy de cerca la evolución del delantero inglés. Aunque en el club blanco mantendrán el foco en su propio rendimiento, son conscientes de que la presencia o ausencia de Kane puede marcar diferencias en una eliminatoria tan igualada.

El conjunto dirigido por Álvaro Arbeloa afronta este tramo final de la temporada con el objetivo de pelear por los títulos, y la Champions League vuelve a ser el gran escenario donde tocar plata.

Una cuenta atrás con grandes incógnitas

Por ahora, no hay un parte médico que confirme una lesión importante, lo que invita al optimismo dentro del Bayern. Sin embargo, el calendario no da tregua y los plazos son ajustados en un equipo que ya arrastra numerosas bajas.

A siete días del partido de ida, la incertidumbre sigue abierta, donde el ‘Gigante de Baviera’ podría presentarse en Madrid sin estrellas como Harry Kane, Musiala o Neuer.