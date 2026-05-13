Yan Diomande desata una puja millonaria: PSG, Liverpool y Manchester United vigilan al nuevo diamante del Leipzig

El extremo marfileño, de solo 19 años, brilla en la Bundesliga, tiene contrato hasta 2030 y el RB Leipzig ya lo tasa alrededor de los 100 millones de euros

Yan Diomande se ha convertido en una de las grandes sensaciones del fútbol europeo. El atacante marfileño del RB Leipzig, de apenas 19 años, ha explotado esta temporada en la Bundesliga y su nombre ya aparece en las agendas de varios gigantes.

Según recoge Sports Illustrated, Paris Saint-Germain, Liverpool y Manchester United siguen de cerca al futbolista, mientras el Leipzig se protege con un contrato hasta 2030 y una valoración que puede rondar los 100 millones de euros.

Yan Diomande vuela alto con el RB Leipzig

La irrupción de Diomande no ha pasado desapercibida. El extremo llegó al RB Leipzig procedente del Leganés por unos 20 millones de euros y, en pocos meses, ha transformado esa apuesta en una de las operaciones más interesantes del mercado europeo.

Sus números explican parte del fenómeno. Esta temporada ha firmado 13 goles y nueve asistencias, cifras de impacto para un futbolista que todavía está en plena etapa de formación y que ya compite con naturalidad en una liga de máxima exigencia.

Liverpool mira a Diomande como refuerzo ofensivo de futuro

El Liverpool es uno de los clubes que más fuerte aparece vinculado al atacante. En Anfield buscan perfiles ofensivos capaces de sostener el nuevo ciclo del equipo, especialmente con la necesidad de refrescar la zona de ataque tras la próxima salida de Salah.

Diomande encaja por edad, verticalidad y margen de crecimiento. No es un jugador hecho del todo, pero sí uno de esos talentos que los grandes prefieren fichar antes de que su precio se dispare todavía más. Su capacidad para atacar espacios y generar ventajas desde banda le convierte en un objetivo lógico para un equipo que históricamente ha valorado mucho la velocidad exterior.

Manchester United y PSG también entran en la carrera

El Manchester United también sigue muy atento. Old Trafford prepara otro verano importante y busca futbolistas capaces de cambiar la energía ofensiva del equipo. Diomande, por físico, desequilibrio y proyección, reúne muchas de las condiciones que el club necesita.

El PSG, por su parte, aparece como otro aspirante poderoso. El finalista de la Champions League tiene músculo financiero suficiente para entrar en una operación de gran tamaño y ha sido vinculado con un posible movimiento por el extremo del Leipzig.

El Bayern Múnich también vigila desde la distancia, aunque por ahora no habría realizado movimientos concretos. Su presencia en el radar entra dentro de la lógica habitual del fútbol alemán: el club bávaro siempre observa de cerca a los grandes talentos que emergen en la Bundesliga.

El Leipzig no tiene prisa: contrato hasta 2030 y precio de estrella

El gran problema para los pretendientes es la posición de fuerza del RB Leipzig. Diomande tiene contrato hasta 2030, por lo que el club alemán no necesita vender salvo que llegue una oferta absolutamente fuera de mercado.

La cifra que se desliza en Alemania y en Inglaterra se sitúa alrededor de los 100 millones de euros, una valoración que refleja tanto el potencial del jugador como el deseo del Leipzig de controlar los tiempos.

El club alemán sabe que el mercado de extremos jóvenes está disparado. Un atacante de 19 años, internacional, productivo y con contrato largo es exactamente el tipo de activo por el que los gigantes europeos están dispuestos a competir.

Diomande mantiene los pies en el suelo pese al ruido del mercado

El propio Diomande ha preferido rebajar el ruido. Preguntado por el interés de los grandes clubes, admitió que le motiva, pero insistió en que su prioridad sigue siendo el fútbol y el Leipzig: “Te hace sentir feliz y te motiva a dar más”.

El marfileño también dejó claro que no olvida la apuesta que hizo el club alemán por él. El Leipzig pagó una cantidad importante cuando todavía era un futbolista poco conocido para el gran público, algo que el jugador valora de forma especial: “Soy jugador del Leipzig y nunca olvidaré esta oportunidad”.

Yan Diomande puede ser una de las grandes ventas del verano

El mercado empieza a preparar una puja de mucho nivel. PSG, Liverpool y Manchester United tienen motivos para seguirle, pero el Leipzig tiene el control contractual y económico de la operación.

Diomande está en el punto exacto en el que los grandes clubes empiezan a moverse antes de que sea demasiado tarde. Ha demostrado producción, personalidad y una evolución rapidísima desde su llegada a Alemania.

Si alguien quiere sacarlo del Leipzig este verano, tendrá que pagar precio de estrella. El talento ya está sobre la mesa; ahora falta saber qué gigante europeo está dispuesto a convertir el interés en una oferta irrechazable.