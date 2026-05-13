Añete: de Coria del Río a Rusia para ascender a Primera

Añete, ex futbolista que pasó por Ceuta, San Roque de Lepe y Real Jaén además de varios conjuntos internacionales, trabaja ahora como segundo entrenador de Juan Díaz en la Rodina Moscú con el que han logrado ascender a la élite del fútbol ruso. Atiende en exclusiva a ESTADIO Deportivo para contarnos un periplo que ha terminado de la mejor manera

Hablar de Añete es hacerlo de un futbolista que echó los dientes en el Estadio Guadalquivir, sede del cuadro ribereño del Coria CF. Después de formarse en el Coria del Río, Añete inició una carrera que le llevó a diferentes clubes en España como el Real Jaén, el San Roque de Lepe y el Ceuta. Además, fuera de nuestras fronteras ha jugado en el Levski Sofia, Apollon Smyrni o Olympiakos Volos.

Ahora Añete, que ya colgó las botas, trabaja en Rusia como segundo entrenador de la Rodina Moscú que esta temporada ha militado en la Segunda división de Rusia y que gracias al trabajo del cuerpo técnico que comanda Juan Díaz como entrenador y Añete como segundo, ha logrado el ascenso a la Primera división rusa antes de que culmine la temporada. Añete ha atendido en exclusiva a ESTADIO Deportivo para contarnos su experiencia en un país que recordemos está viviendo un conflicto armado con Ucrania.

Añete asciende a la Primera división de Rusia como segundo entrenador de la Rodina

Añete nos confiesa que la experiencia en Rusia como segundo entrenador de Juan Díaz en la Rodina Moscú ha sido sumamente gratificante: "Muy gratificante. Tanto en lo deportivo como en lo personal. En lo deportivo hemos superado con creces el primer reto como cuerpo técnico y en lo personal ha servido para aprender muchísimos rodeado de tan buenos profesionales, además que necesitaba este cambio en mi vida".

Añete, que ahora ve el fútbol desde la banda tras vivirlo desde dentro durante muchos años, narra a ESTADIO Deportivo qué sintió tras confirmarse el ascenso a Primera con la Rodina Moscú: "Una alegría inmensa, un cúmulo de sensaciones bonitas y mucho orgullo de nosotros mismos por ver el trabajo recompensado".

La distancia con la familia es lo que más le ha costado a Añete

Comenta Añete a este periódico que lo que peor ha llevado ha sido la lejanía con la familia y el adaptarse a ciertos cambios de la cultura rusa: "A nivel personal prácticamente nada, lo único la lejanía con la familia, especialmente con mi esposa, pero por lo demás ha sido todo maravilloso. Y en lo profesional si que ha habido cosas que hemos tenido que adaptarnos a la cultura rusa. Cosas sencillas en la rutina diaria de trabajo o en la misma competición que nosotros damos por hecho y que ellos la interpretan de otra forma, pero lo hemos sobrellevado bastante bien".

Las diferencias entre el fútbol de Rusia y el de España

No duda Añete a la hora de marcar diferencias entre el fútbol ruso, que considera más físico, y el de España: "El fútbol ruso es mas físico y de juego directo, nosotros tenemos esa virtud de ofrecer mas en el juego y practicar un fútbol mas vistoso". El segundo de la Rodina no duda que se traería del fútbol de Rusia a España, "su potencial físico".

Por último Añete nos cuenta como ha vivido de cerca el conflicto de Rusia con Ucrania aunque sintiéndose siempre seguridad por cómo está blindad Moscú: "Claro que si. Es cierto que Moscú está blindada, hay muchísima seguridad y no se nota nada la guerra, pero cuando hemos viajado a ciudades pegadas al conflicto se nota bastante más. Sirenas, avisos de ataques, drones, etc pero gracias a Dios no nos ha tocado vivir ninguna mala experiencia".