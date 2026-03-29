Vinícius tranquiliza al Real Madrid antes de la Champions

Vinícius Junior vuelve a los entrenamientos con Brasil y apunta al partido ante Croacia. El extremo del Real Madrid se ausentó en la sesión del sábado con la Selección carioca, haciendo saltar las alarmas en Chamartín por la cercanía a los cuartos de final de la Champions League

Vinícius Júnior ha despejado todas las dudas en torno a su estado físico y ha regresado a los entrenamientos con Brasil, una noticia que supone un auténtico alivio tanto para la Selección de Brasil como para el Real Madrid en pleno tramo decisivo de la temporada.

Después de dos días de incertidumbre tras las molestias sufridas en el partido ante Francia, el extremo ha vuelto a trabajar con normalidad sobre el césped y estará disponible para el próximo compromiso amistoso ante Croacia.

Un susto que, finalmente, se queda en nada, pero que había encendido las alarmas en el conjunto de Chamartín.

Unas molestias que hicieron saltar las alarmas

Vinícius arrastraba molestias en el muslo tras el último encuentro con Brasil, lo que le obligó a parar y seguir un plan específico de recuperación. Durante la jornada del sábado, el jugador no se entrenó con el grupo y trabajó en el gimnasio bajo la supervisión del cuerpo médico.

Una imagen que generó preocupación, especialmente teniendo en cuenta la acumulación de partidos y la importancia del brasileño en el esquema del equipo blanco.

Sin embargo, la evolución del jugador ha sido rápida. En la sesión de este domingo, el extremo carioca volvió a entrenarse con normalidad junto a sus compañeros, confirmando que las molestias no revestían gravedad.

Su presencia en el amistoso ante Croacia, que se disputará en Orlando, está prácticamente asegurada, lo que permite a Brasil contar con una de sus principales referencias ofensivas. El partido será el último ensayo antes de seguir perfilando el equipo de cara al Mundial de 2026, donde el conjunto dirigido por Carlo Ancelotti aspira a llegar en plenitud.

Alivio también en el Real Madrid

Más allá de la Selección, la noticia tiene un impacto directo en el Real Madrid. El equipo blanco afronta semanas clave, tanto en LaLiga como en la Champions League, donde tienen una difícil eliminatoria ante el Bayern de Múnich, y la disponibilidad de Vinícius es fundamental para mantener el nivel competitivo.

El técnico blanco, Álvaro Arbeloa, que ya ha tenido que gestionar varias ausencias en las últimas semanas, respira tranquilo tras confirmar que podrá contar con su estrella para el próximo compromiso de LaLiga ante el Mallorca.

La rápida recuperación del brasileño evita un problema mayor en un momento donde cada pieza es fundamental.

Un aviso en el momento más exigente del curso

El episodio, aunque leve, deja una lectura clara: la gestión física de los jugadores será determinante en este tramo final de temporada, donde el ‘virus FIFA’ ya ha dejado rastro en diferentes equipos.

Vinicius ha respondido a tiempo, pero el calendario no da tregua y cualquier contratiempo puede cambiar los planes en cuestión de días, como le ha ocurrido al FC Barcelona con Raphinha.

De momento, el Real Madrid recupera a uno de sus jugadores más determinantes justo cuando más lo necesita, para la tranquilidad del aficionado blanco.