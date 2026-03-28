Gran noticia para el Real Madrid: Militao ya tiene fecha de regreso

Éder Militao encara la recta final de su recuperación y apunta a reaparecer pronto con el Real Madrid. El central brasileño podría tener minutos ante el RCD Mallorca tras más de tres meses fuera

El Real Madrid empieza a recuperar piezas justo cuando más las necesita. Éder Militao está listo para volver y ya tiene marcada en rojo su fecha de regreso: el próximo partido ante el Mallorca. No será un retorno cualquiera. Llega en el momento más exigente de la temporada, con LaLiga y la Champions League entrando en su fase decisiva.

El central brasileño se lesionó el pasado 7 de diciembre frente al Celta y desde entonces no ha vuelto a jugar. Han pasado más de tres meses, 111 días exactamente, desde aquella rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda con afectación del tendón proximal. Ahora, el proceso entra en su última fase.

Durante esta semana ha completado tres entrenamientos consecutivos con el grupo en Valdebebas, sin molestias y con sensaciones positivas. Un paso importante que ha disparado el optimismo dentro del cuerpo técnico.

Un regreso medido, pero con la vista en el Bayern

En el Real Madrid tienen claro que no habrá prisas. Álvaro Arbeloa mantiene una línea firme con los jugadores que vuelven de lesión: reintegración progresiva, sin forzar. Ya ocurrió con otros casos recientes y Militao no será la excepción.

Todo apunta a que entrará en la convocatoria ante el Mallorca, aunque comenzará desde el banquillo. La idea es que vaya sumando minutos poco a poco para recuperar ritmo competitivo, sin asumir riesgos innecesarios.

El verdadero objetivo está unos días después, en el cruce de cuartos de final en Champions League frente al Bayern de Múnich. El Madrid se medirá al conjunto alemán el 7 de abril en el Santiago Bernabéu y el 15 en Múnich, donde la presencia de Militao puede ser clave en una eliminatoria de tal nivel.

Cuatro meses de baja y una defensa en reconstrucción

La lesión de Militao llegó en un momento delicado y dejó a la defensa sin uno de sus pilares. Desde entonces, el equipo ha tenido que reorganizarse, con Rüdiger y Huijsen asumiendo gran parte del protagonismo en el eje de la zaga.

Ahora, con su regreso, el cuerpo técnico gana una alternativa de máximo nivel para un tramo en el que cada detalle puede marcar diferencias.

Además, también se espera la recuperación de Raúl Asencio, lo que permitirá ampliar las opciones en una línea defensiva que ha sufrido durante buena parte de la temporada.

Cuenta atrás activada

El calendario no da tregua y el margen de error es mínimo. El Real Madrid se juega seguir en la pelea por LaLiga ante Mallorca y Girona en cuestión de días, mientras prepara una eliminatoria de máxima exigencia en Europa.

En ese contexto, el regreso de Militao supone algo más que una buena noticia. Es una pieza que vuelve en el momento justo. No será titular de inmediato, pero sí una solución a corto plazo. Si todo sigue el guion previsto, el central brasileño volverá a pisar el césped en partido oficial este mismo mes.