Preocupación con Vinícius: no entrena y es duda para el próximo partido de Brasil

Vinícius Junior no se ejercitó con el grupo tras la derrota de Brasil ante Francia y su presencia frente a Croacia queda en el aire. Con un momento clave en la temporada del Real Madrid, la ausencia del carioca preocupa en Chamartín

Brasil y el Real Madrid contienen la respiración. Vinícius Junior ha encendido las alarmas tras no entrenarse con el grupo en la última sesión y su participación en el próximo partido ante Croacia está en duda.

El delantero del Real Madrid, una de las piezas clave tanto para Carlo Ancelotti y Álvaro Arbeloa, se quedó al margen tras la derrota de Brasil frente a Francia, generando incertidumbre en un momento delicado para la Selección carioca.

Trabajo en el gimnasio y molestias en el muslo

Según ha adelantado Globo Esporte, Vinícius no participó en el entrenamiento colectivo y realizó trabajo específico en el gimnasio, acompañado por el equipo médico.

El atacante fue visto en el centro de entrenamiento en Orlando con zapatillas deportivas, sin saltar al césped junto al resto de sus compañeros. Todo después de notar molestias en el muslo tras el esfuerzo realizado en el último partido amistoso.

Las pruebas médicas realizadas no han detectado una lesión grave, pero el cuerpo técnico ha optado por la prudencia.

Brasil pierde efectivos y aumenta la preocupación

La situación de Vinícius llega en un contexto complicado para Brasil. En apenas unos días, el equipo ha sufrido varias bajas importantes.

La más significativa es la de Raphinha, que estará varias semanas fuera por lesión, lo que reduce considerablemente las opciones ofensivas del combinado brasileño durante el parón.

Ahora, la duda sobre Vinícius aumenta la inquietud en el cuerpo técnico brasileño, que ve cómo dos de sus jugadores más determinantes atraviesan problemas físicos, mientras que el Real Madrid espera no tener la misma suerte que el Barça.

Medida preventiva, pero con incertidumbre

Desde la Confederación Brasileña de Fútbol se transmite tranquilidad. La ausencia de Vinícius en el entrenamiento responde a una gestión de cargas para evitar riesgos mayores.

Sin embargo, su disponibilidad no está garantizada. Aunque existe optimismo y se espera que pueda estar listo para el próximo encuentro, la decisión final se tomará en función de su evolución en las próximas horas.

El Real Madrid, pendiente y sin información directa

La situación también genera atención en el Real Madrid. Por ahora, el club blanco no ha recibido información oficial por parte de los servicios médicos de Brasil sobre el estado del jugador.

En Valdebebas siguen de cerca la evolución de Vinicius, conscientes de la importancia que tiene en el tramo final de la temporada, donde se confía en poder recuperar el liderato en LaLiga y el futuro cercano trae una dura eliminatoria de Champions League ante el Bayern Múnich.