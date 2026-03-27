Golpe para el Barcelona: confirmada la lesión de Raphinha, que apunta a perderse la Champions

El FC Barcelona pierde a Raphinha tras confirmarse una lesión muscular con Brasil. La baja llega en pleno tramo decisivo y pone en duda su presencia en la eliminatoria de cuartos de final de Champions League ante el Atlético de Madrid

El FC Barcelona ha recibido un golpe en el peor momento de la temporada. Raphinha no volverá de este parón de selecciones como esperaba el club. La lesión ya es oficial y el brasileño abandona la concentración de su Selección para iniciar su recuperación en Barcelona.

La Confederación Brasileña de Fútbol confirmó la noticia este viernes, dejando claro que el jugador sufre una lesión muscular en la parte posterior de la pierna derecha. Una dolencia que llega justo cuando el equipo se juega los títulos más importantes del curso.

Lesión confirmada y regreso inmediato a Barcelona

El comunicado de la CBF no deja lugar a dudas. Raphinha ha sido desconvocado tras someterse a pruebas médicas que confirmaron la lesión.

“El jugador sintió molestias en la región posterior de la pierna derecha y los exámenes confirmaron una lesión muscular”, explicó la federación brasileña, que autorizó su salida inmediata para continuar el tratamiento en su club.

El extremo ya prepara su regreso a Barcelona, donde será evaluado por los servicios médicos azulgranas para determinar el alcance exacto de la baja.

Una baja que llega en el momento más delicado

La lesión no llega en un momento cualquiera. El Barça afronta el tramo más exigente de la temporada, con la Champions League en juego y LaLiga entrando en sus últimas nueve jornadas.

Raphinha se había convertido en una pieza importante en el esquema de Hansi Flick, especialmente en los partidos de máxima exigencia. Su ausencia supone un problema directo en la planificación ofensiva del equipo, cuando el brasileño volvía a brillar con la elástica azulgrana.

El extremo se lesionó durante el amistoso entre Brasil y Francia, en un partido en el que había completado una actuación destacada antes de tener que abandonar el campo por molestias.

El tiempo de baja apunta a un mes

Aunque el comunicado oficial no especifica el periodo de recuperación, desde Brasil ya manejan una estimación clara. Según apunta Marca, el tiempo de baja podría rondar las cuatro semanas.

Ese plazo compromete seriamente su presencia en uno de los momentos clave del curso: la eliminatoria de cuartos de final de la Champions League ante el Atlético de Madrid.

Si se confirman esos tiempos, Raphinha llegaría muy justo, o directamente quedaría fuera, en una eliminatoria que puede marcar la temporada del Barça.

Un contratiempo que cambia el escenario del Barça

El llamado ‘virus FIFA’ vuelve a dejar consecuencias. En este caso, una especialmente dolorosa para el Barça. La lesión de Raphinha no solo afecta al jugador, sino que impacta directamente en las aspiraciones del equipo en el tramo final de la temporada.

El Barça pierde a uno de sus hombres importantes justo cuando se juegan los títulos. Y ahora, la gran duda es si llegará a tiempo para la Champions League.