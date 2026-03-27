El 'Virus FIFA' ataca al delantero de moda: Panichelli dice adiós al Mundial

El exfutbolista del Alavés, ahora en las filas del Estrasburgo, ha sufrido una rotura de ligamento cruzado anterior en su rodilla derecha durante la concentración con Argentina, tirando por tierra sus ilusiones mundialistas

Duro mazazo para el delantero argentino Joaquín Panichelli. El futbolista del Racing Estrasburgo y ex del Alavés ha sufrido una grave lesión en la concentración con la selección argentina y dice adiós a lo que queda de temporada, a sus posibles opciones de estar en el Mundial del próximo verano y a parte de la próxima temporada.

Y es que todo hace indicar que el exfutbolista de Alavés o Mirandés se ha roto el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecho aunque todavía no ha sido confirmado oficialmente por los servicios médico de la 'Albiceleste', que debe ser corroborado por las pruebas complementarias a las que será sometido en las próximas horas.

Según informaciones que llegan desde Ezeiza, lugar de concentración de la selección que dirige Lionel Scaloni, en el último entrenamiento previo al choque amistoso frente a Mauritania, el delantero argentino se produjo dicha lesión, marchándose del entrenamiento entre lágrimas. De hecho, se trata de la misma lesión que sufrió hace dos años cuando todavía militaba en el Alavés, y por la que estuvo seis meses de baja.

De esta forma, ahora le espera otra larga recuperación y la certeza de que a sus 23 años no podrá estar defendiendo por primera vez la bandera de Argentina en una cita mundialista después de que hubiera debutado el pasado mes de noviembre frente a Angola.

Panichelli protagonizó el pasado verano una de las ventas más caras de la historia del Alavés tras su gran rendimiento en el Mirandés en Segunda división, con el que a punto estuvo de conseguir el ascenso a Primera y con el que firmó 21 goles y ocho asistencias en 44 partidos. El conjunto babazorro lo vendió al Racing Estrasburgo, uno de los clubes satélite de Chelsea, a cambio de 17 millones de euros, aunque solo el 50% fue a parar a las arcas de Mendizorroza, ya que la otra mitad del pase seguía perteneciendo a sus agentes y a River Plate.

La lesión de Panichelli y la influencia en el Rayo Vallecano

Por otro lado, la lesión de Panichelli supone un duró revés para el Racing Estrasburgo, uno de los ocho clubes que busca la final de la Conference League en Leipzig. El cuadro francés se enfrenta en los cuartos de final al Rijeka croata, y de ganar, se podría cruzar en semifinales con el Rayo Vallecano si los de Íñigo Pérez logran derrotar al AEK de Atenas.Sea como fuere, es una baja muy sensible para el conjunto de Gary O'Neil, pues se trata de su mejor jugador de ataque, habiendo hecho el argentino hasta la fecha 20 goles en 39 partidos. 16 en la Ligue 1, dos en la Conference League y otros dos en la Copa de Francia.