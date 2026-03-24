La Argentina de Messi y Scaloni encuentra 'recambio' a la Selección española tras la suspensión de la Finalissima

El combinado nacional argentino empezó este martes los entrenamientos de cara a los duelos amistosos ante Mauritania y Zambia que se disputarán el 27 y el 31 de marzo respectivamente

La Argentina de Messi y la Selección española de Lamine Yamal estaban citadas este próximo 27 de marzo en Catar para la disputa de la Finalissima. Este torneo, del cual es vigente campeona Argentina, enfrenta al campeón de la Eurocopa con el campeón de la Copa América.

La guerra desatada en Irán por los bombardeos de Estados Unidos e Israel provocaron que Catar cancelase todas sus competiciones deportivas. A partir de ahí, España y Argentina se pusieron manos a la obra en busca de una nueva sede para la final del 27 pero finalmente no se llegó a un acuerdo y los de Scaloni no se quedarán sin partidos de preparación de cara al próximo Mundial.

La Argentina de Messi se enfrentará a Mauritania y Zambia

Argentina, al igual que la Selección española de Luis de la Fuente, ha tenido que 'improvisar' un partido amistoso para la fecha en la que estaba prevista que se disputase la Finalissima. El combinado dirigido por Lionel Scaloni se medirá a Mauritania el próximo 27 de marzo en el icónico Estadio de La Bombonera.

En este duelo, el seleccionador argentino podrá probar a ciertos jugadores que no han contado con demasiados minutos y afinar el tiro de cara a la última lista con vistas al Mundial del próximo verano. Pero Argentina se medirá a otro combinado africano cuatro días después. Será Zambia el 31 de marzo y también en territorio argentino. De este modo, la Selección de Argentina se 'despedirá' de su país y la próxima vez que la albiceleste juegue un partido será en el Mundial.

Argentina se prepara y ya tiene recambios para Gonzalo Montiel y Balerdi

Argentina empezó este martes su preparación de cara a los amistosos citados anteriormente. El combinado que comanda Scaloni y que capitanea Messi tiene su sede de trabajo en la localidad de Ezeiza (provincia de Buenos Aires) y ya cuenta con el lateral derecho del Palmeiras Agustín Giay y el zaguero del River Plate Lucas Martínez Quarta, incorporaciones de último momento tras las bajas de Gonzalo Montiel y Leonardo Balerdi por lesión.

Las nuevas caras que quieren jugar el Mundial con Argentina

Entre las nuevas caras de la última lista publicada por Scaloni, se encuentran jugadores que son viejos conocidos de la Liga como el delantero Panichelli, actualmente en el Strasburgo y que el pasado año rompió todos los registros goleadores en el Mirandés. Otro de los arietes que ha citado Scaloni y que deberá ganarse el puesto en la lista definitiva es José López y los volantes ofensivos Gianluca Prestianni y Franco Mastantuono, y los defensas Marcos Senesi, Gabriel Rojas y Tomás Palacios.