La CONMEBOL responde a la UEFA tras la cancelación de la Finalissima entre Argentina y España

La CONMEBOL respondió a la UEFA tras la cancelación de la Finalissima entre Argentina y España, asegurando que siempre existió voluntad de disputarla, pero no se logró un acuerdo definitivo sobre la fecha del partido

La CONMEBOL explica por qué se canceló la Finalissima entre Argentina y España tras no alcanzar un acuerdo con la UEFAImago

La CONMEBOL y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ofrecieron su versión tras la suspensión de la esperada Finalissima que debía enfrentar a Argentina y España, campeones de la Copa América y la Eurocopa respectivamente. En un comunicado oficial, el organismo sudamericano aseguró que siempre existió disposición para disputar el encuentro, aunque finalmente no se logró un acuerdo definitivo con la UEFA respecto a la fecha y la sede.

La sede original quedó descartada por la situación en Medio Oriente

Inicialmente, el partido estaba programado para disputarse en Catar, un país con experiencia reciente en la organización de grandes torneos internacionales. Sin embargo, el contexto político en Medio Oriente obligó a descartar esta opción, lo que llevó a ambas confederaciones a buscar nuevas alternativas para mantener en pie el compromiso.

A partir de ese momento comenzaron una serie de conversaciones entre CONMEBOL, UEFA, la AFA y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) con el objetivo de encontrar una solución que satisficiera a todas las partes. El desafío principal era encontrar una sede neutral, uno de los principios que ambas confederaciones consideraban fundamental para garantizar la equidad deportiva.

Las diferencias sobre la sede y la fecha del partido

Una de las primeras alternativas que surgió fue disputar el encuentro en Madrid, en el estadio Santiago Bernabéu. Sin embargo, esta opción fue cuestionada por la AFA y respaldada por la CONMEBOL, al considerar que un partido en territorio español otorgaría una ventaja evidente a la selección europea.

Posteriormente se planteó la posibilidad de jugar una serie de dos partidos, con un primer encuentro en España y una vuelta en Buenos Aires. Esta fórmula tampoco prosperó, a pesar de que se propuso dividir de forma equitativa la venta de entradas y otros aspectos organizativos.

Entre las sedes neutrales analizadas también aparecieron ciudades como Roma y Lisboa, que contaban con el visto bueno de Argentina. Sin embargo, las dificultades para ajustar el calendario internacional terminaron frustrando estas opciones.

La última propuesta y el desacuerdo final

Según explicó la CONMEBOL, el 14 de marzo llegó una nueva propuesta para disputar la Finalissima en Italia el día 27 de marzo. La AFA aceptó la sede sin objeciones, aunque solicitó un pequeño cambio en el calendario, proponiendo que el partido se jugara el 31 de marzo.

No obstante, la UEFA comunicó que no era posible modificar la fecha original, incluso tratándose de un margen de apenas cuatro días. Ante la falta de acuerdo y el escaso tiempo disponible para reorganizar el evento, finalmente se confirmó la cancelación del partido.

Un duelo esperado que deberá esperar

La suspensión del encuentro supone una decepción para los aficionados, ya que el duelo entre Argentina y España generaba una gran expectación. Ambos equipos mantienen un historial equilibrado, con seis victorias por lado y dos empates en sus enfrentamientos previos.

La Finalissima, creada a partir del acuerdo entre UEFA y CONMEBOL, busca reunir a los campeones de Europa y Sudamérica en un partido de alto nivel. En la edición más reciente, disputada en 2022, la selección argentina se impuso con claridad a Italia por 3-0 en el estadio de Wembley.

Por ahora, el esperado enfrentamiento entre las dos selecciones campeonas deberá esperar a una nueva oportunidad en el calendario internacional. Mientras tanto, ambas federaciones centrarán su atención en la preparación para los próximos compromisos y el camino hacia el Mundial 2026.