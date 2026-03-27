El Barcelona pone en riesgo el fichaje de Rashford y abre la puerta a otros candidatos

El FC Barcelona ha frenado la operación por Marcus Rashford y su continuidad en el Camp Nou ya no está asegurada. Ante la inactividad azulgrana, el Manchester United estudia otros destinos, con PSG y AC Milan como principales candidatos

El futuro de Marcus Rashford ha dado un giro inesperado en cuestión de días. Lo que parecía una operación encaminada para que el delantero continuara en el FC Barcelona, se ha convertido en un escenario lleno de dudas, tensiones y nuevos actores.

El club azulgrana ha empezado a enfriar la operación y ya no está claro que vaya a ejecutar la opción de compra fijada en torno a 30 millones de euros. Una decisión que ha encendido las alarmas en el Manchester United y, a su vez, en el mercado.

El Barça frena y el acuerdo deja de estar asegurado

Según informa el periodista Mark Brus en CaughtOffside, el Manchester United está descontento con el cambio de postura del Barça. En Old Trafford daban por hecho que la operación se cerraría, pero ahora el escenario es muy distinto.

El problema vuelve a ser económico. El club catalán no quiere asumir el pago en las condiciones actuales y busca alternativas: rebajar el precio o renegociar el salario del jugador, considerado elevado dentro de su estructura.

Desde Inglaterra, sin embargo, la postura es firme. El United exige el pago completo de la cláusula y no contempla facilitar la operación con condiciones más flexibles.

Un pulso abierto entre clubes que complica la operación

La negociación se ha convertido en un pulso directo. Mientras el Barça intenta ganar margen, en Inglaterra interpretan el movimiento como una estrategia para forzar una rebaja.

El club azulgrana preferiría un pago a plazos, algo que no entra en los planes del United, que quiere cerrar la venta en las condiciones pactadas inicialmente.

Este desacuerdo ha bloqueado una operación que hace apenas unas semanas parecía encaminada, y ha abierto la puerta a un escenario completamente nuevo.

PSG y Milan entran en escena ante la duda del Barça

La incertidumbre ha activado a otros grandes clubes europeos. Tanto el Paris Saint-Germain como el AC Milan están atentos a la situación y preparados para intervenir si el Barça no da el paso definitivo.

Ambos consideran que el precio de 30 millones de euros es una oportunidad de mercado para un jugador de su nivel, especialmente tras su rendimiento reciente.

Hasta el momento, Rashford ha firmado una temporada notable en Barcelona, con 10 goles y 13 asistencias en 39 partidos, cifras que han reforzado su valor en el mercado y su atractivo para otros equipos.

Rashford quiere seguir, pero el tiempo juega en su contra

El jugador tiene clara su postura: quiere continuar en el Barça. Se siente cómodo en el equipo y su rendimiento ha ido al alza desde su llegada.

Sin embargo, su deseo no será suficiente si no se alcanza un acuerdo entre clubes. El mercado no espera y las alternativas empiezan a tomar forma.

En su entorno ya asumen que, si la situación no se desbloquea en las próximas semanas, el futuro del inglés está lejos de la Ciudad Condal.

Una operación abierta que puede cambiar en cualquier momento

El caso Rashford ha entrado en una fase decisiva. El Barça duda, el United se mantiene firme y otros clubes esperan su oportunidad.

Las próximas semanas serán clave para definir el desenlace de una operación que parecía cerrada y que ahora está más abierta que nunca. El Barça tiene la decisión en sus manos, pero si no actúa, el mercado ya se está moviendo, con diversos clubes dispuestos a realizar el desembolso.