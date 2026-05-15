Japón anuncia su convocatoria para el Mundial 2026: sin sorpresas con Kubo

El extremo de la Real Sociedad, que no ha tenido su mejor temporada, ha sido incluido en la lista de la selección nipona que tiene como principal objetivo el superar los octavos de final de la pasada Copa del Mundo que se disputó en Qatar en el año 2022 y en la cual cayó contra Croacia en la tanda de penaltis

La selección de Japón ha anunciando su lista de 26 jugadores que disputarán el Mundial 2026 que comienza el próximo mes de junio y que se celebra en Estados Unidos, México y Canadá. Una relación de nombres en la que destaca la presencia de Take Kubo, extremo de la Real Sociedad, con el que no ha habido sorpresas a pesar de que el nipón no ha tenido su mejor temporada. El futbolista, natural de Kawasaki, tiene como principal objetivo superar la barrera de octavos de final que su combinado nacional alcanzó en la pasada Copa del Mundo 2022.

La lista de 26 jugadores de la selección de Japón está compuesta por futbolistas que juegan, menos tres de ellos que lo hacen en su país natal, en el fútbol europeo.

Take Kubo, futbolista de la Real Sociedad, convocado por Japón para jugar el Mundial 2026

Take Kubo disputará, siempre y cuando no haya lesión o contratiempo de última hora, su segundo Mundial después de que haya sido convocado para jugar esta edición del año 2026. El extremo ya estuvo con Japón en la pasada Copa del Mundo (Qatar 2022) en la cual jugó dos partidos: contra Alemania y España.

En esta ocasión, el futbolista de la Real Sociedad está llamado a tener más importancia que en Qatar 2022 ya que en estos últimos años ha crecido mucho como jugador consolidándose como uno de los mejores de su posición.

Hajime Moriyasu, seleccionador de Japón, ha mostrado así su confianza en Take Kubo quien no ha tenido su mejor temporada por culpa de una lesión muscular que lo ha tenido alejado de los terrenos de juego durante este comienzo de año 2026. De hecho, Take Kubo sólo ha marcado 2 goles y 4 asistencias en los 27 partidos y 1.746 minutos que ha disputado hasta el momento en una Real Sociedad en donde, por tramos de la campaña, ha estado por detrás de Gonçalo Guedes y Ander Barrenetxea en la rotación que ha planeado Pellegrino Matarazzo.

El objetivo de Japón para el Mundial 2026

Japón está considerada como una de las selecciones que cuenta con el cartel de ser una de las alternativas a las grandes favoritas a ganar el Mundial 2026. El combinado nipón está creciendo con el paso de los años y su objetivo es claro, lograr el mejor resultado de su historia en esta edición que comienza el próximo mes de junio.

Japón es una selección fija en la fase final de los Mundiales desde la edición de 1998, celebrada en Francia, pero no ha conseguido superar aún los octavos de final los cuales ha alcanzado en las ediciones de Japón y Corea del Sur 2002, Sudáfrica 2010, Rusia 2018 y Qatar 2022.