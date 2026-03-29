El fichaje de Bastoni por el Barça activaría un efecto dominó que beneficia al Real Madrid

La operación para que Alessandro Bastoni vista la camiseta del FC Barcelona no solo afectaría al Inter de Milán. La operación generaría un efecto dominó con el Real Madrid como principal beneficiado económicamente gracias a Mario Gila, central de la SS Lazio

Un efecto dominó en el fichaje de Bastoni por el BarçaIMAGO

El posible fichaje de Alessandro Bastoni por el FC Barcelona empieza a tomar forma como una de las grandes operaciones del próximo mercado, pero su impacto iría mucho más allá del Camp Nou. La llegada del central italiano podría desencadenar un efecto dominó que acabaría beneficiando directamente al Real Madrid, pasando por el Inter de Milán y la Lazio.

El escenario es claro: el Barça avanza en las conversaciones con el entorno del jugador, el Inter se abre a negociar y ya piensa en su sustituto. Y ese movimiento, aparentemente aislado, conecta con una operación paralela que puede dejar dinero en las arcas del conjunto de Chamartín.

Todo depende de una pieza inicial: Bastoni.

El club azulgrana considera prioritario reforzar el eje de la defensa y ha encontrado en el internacional italiano el perfil ideal para liderar el proyecto junto a Pau Cubarsí. A sus 26 años, Bastoni reúne experiencia, salida de balón y jerarquía, cualidades que encajan perfectamente en el modelo de juego de Hansi Flick, quién busca un central zurdo para el próximo año.

Las conversaciones ya han comenzado y el jugador ve con buenos ojos el cambio de aires, lo que acerca la operación a un punto decisivo.

El Inter prepara su reacción: objetivo Mario Gila

En cuanto el Inter active la venta de Bastoni, el siguiente paso será inmediato: encontrar un sustituto de garantías. Y ahí aparece el nombre de Mario Gila, actual central de la Lazio y una de las revelaciones defensivas de la Serie A.

El club italiano, con Giuseppe Marotta al frente, tiene al español como uno de los principales candidatos para liderar la nueva defensa tras la salida de varias piezas veteranas. Su rendimiento esta temporada, con más de 2.400 minutos disputados, le ha colocado en el radar de varios grandes, pero el Inter parece dispuesto a dar un paso firme.

La Lazio, por su parte, no vería con malos ojos una venta si la oferta es adecuada, especialmente ante la falta de avances en su renovación.

El Real Madrid, beneficiado económicamente

Aquí es donde la operación adquiere una dimensión inesperada. El Real Madrid mantiene un 50% de los derechos de una futura venta de Mario Gila, lo que significa que cualquier traspaso dejaría un ingreso directo en las arcas blancas.

Es decir, si el Inter ficha a Gila como recambio de Bastoni, el Madrid recibiría una cantidad significativa sin necesidad de intervenir en la operación. Un escenario que no pasa desapercibido en Valdebebas y que añade un matiz morboso a todo el movimiento.

El Barça, en su intento por reforzar su defensa, podría terminar generando un beneficio económico para su máximo rival.

Un movimiento que puede cambiar el mercado

La posible llegada de Bastoni al Barcelona no es solo un fichaje más. Es una operación con múltiples derivadas que afecta a varios clubes y que puede redefinir el mercado de defensas en Europa.

Inter, Lazio y Real Madrid ya están, directa o indirectamente, dentro de una cadena de movimientos que podría activarse el próximo verano. Todo depende de una decisión inicial entre Barcelona e Inter, donde el Real Madrid podría salir muy bien parado.