Bastoni elige al Barcelona, pero Deco tiene otras prioridades

El central del Inter, Alessandro Bastoni, ya ha mostrado su disposición a fichar por el FC Barcelona. Sin embargo, la dirección deportiva, liderada por Deco, tiene otras prioridades para el mercado estival

El FC Barcelona empieza a mover piezas de cara al próximo mercado de verano y hay un nombre que ha ganado fuerza en las últimas horas: Alessandro Bastoni. El central del Inter de Milán ha dado luz verde a su posible llegada al conjunto azulgrana, un paso que cambia el escenario y activa una operación de gran calibre.

Según informa el diario Marca, el defensor italiano, de 26 años, ve con buenos ojos incorporarse al proyecto de Hansi Flick, en un momento en el que el Barça busca reforzar su línea defensiva con un central zurdo de jerarquía.

Un perfil que encaja en la idea de Flick

La dirección deportiva, encabezada por Deco, lleva tiempo rastreando el mercado en busca de un central que reúna condiciones muy concretas: salida de balón, dominio aéreo y experiencia en la élite. Bastoni cumple con todo eso.

El italiano suma cerca de 300 partidos con el Inter y acumula 41 internacionalidades con la Selección italiana, lo que le convierte en un perfil consolidado pese a su edad.

Además, en el Barça no olvidan su rendimiento en la Champions League, donde ya ha demostrado su nivel en escenarios de máxima exigencia, como las semifinales de la pasada temporada.

Una operación condicionada por el precio

El principal obstáculo está claro: el coste. El Inter no tiene intención de facilitar su salida y sitúa el precio del jugador entre los 60 y los 80 millones de euros, una cifra elevada para la realidad económica azulgrana.

El Barça, que sigue pendiente de volver a la regla del 1:1 en materia de ‘fair play’, no puede afrontar operaciones de ese calibre sin ajustar otras piezas. De hecho, el club todavía necesita generar margen y se encuentra a unos 12 millones de cumplir con esa normativa.

La defensa, una posición vigilada, pero no prioritaria

Aunque el interés por Bastoni es real, la prioridad del Barça sigue estando en el ataque. Según apunta As, el objetivo número uno de Deco es reforzar la delantera, con nombres como Julián Álvarez sobre la mesa.

Eso no impide que el club avance en paralelo en otras posiciones, especialmente en una defensa que ha sufrido durante la temporada. Las lesiones de Andreas Christensen, la salida de Iñigo Martínez y la situación de Araújo han obligado a Flick a recurrir a soluciones de emergencia en varios tramos del curso.

Alternativas en la agenda

Bastoni no es el único nombre que maneja el Barça. En la lista también aparecen perfiles como Micky van de Ven y Luka Vuskovic, este último una de las grandes promesas del fútbol europeo a sus 19 años.

El central croata, cedido en el Hamburgo por el Tottenham, ha disparado su valor hasta los 60 millones de euros y ya ha debutado con la Selección absoluta. Su progresión no ha pasado desapercibida, aunque su fichaje tampoco sería sencillo.

Todo depende del margen económico

El escenario está abierto, pero condicionado por un factor clave: el dinero. El Barça ha reducido su masa salarial hasta el 53% del presupuesto, lejos del 90% que llegó a alcanzar, pero sigue operando con limitaciones.

Aun así, Deco sigue priorizando un delantero de gran nivel, más cuando todo hace indicar que Lewandowski abandonará el club y Ferran Torres vive una mala racha de cara a portería. Una vez solucionado el problema en ataque, será momento de reforzar la zaga.