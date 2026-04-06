Duras críticas a Mbappé tras la derrota en Mallorca: "No ha entendido lo que es el Real Madrid"

Las críticas al Real Madrid tras la derrota ante el RCD Mallorca han dejado un nombre propio en el centro del debate: Kylian Mbappé. Pese a sus cifras goleadoras, el francés ha sido señalado por su actitud y liderazgo, con Josep Pedrerol lanzando un mensaje contundente contra el delantero

El tropiezo del Real Madrid en Son Moix ante el Mallorca por 1-2 ha reabierto todas las dudas sobre el equipo blanco en una temporada que no termina de encontrar estabilidad. En este contexto, dentro de un análisis más profundo, la figura de Kylian Mbappé ha quedado bajo el foco.

El más contundente fue Josep Pedrerol, que en 'El Chiringuito' dejó una frase que ha encendido el debate: “Es muy bueno Mbappé, pero no ha entendido el Real Madrid”.

El periodista fue más allá al cuestionar su implicación: “El madridismo quiere que Mbappé dé la cara, sea líder. No basta con meter goles”. Un mensaje directo que apunta a algo más profundo que el rendimiento: la mentalidad competitiva.

El debate: talento frente al compromiso

Más allá de los números, que siguen siendo sobresalientes con 38 goles y 5 asistencias en 36 partidos, el debate gira en torno a su actitud en el campo. Pedrerol ironizó sobre su trabajo defensivo: “Yo no corro porque ya corre Tchouaméni… pero si mete tres goles, todos felices”.

Una crítica que conecta con una idea muy repetida en el entorno blanco: en el Madrid no basta con el talento individual, hay que implicarse en todas las fases del juego. Muy parecido al análisis ya realizado por Álvaro Benito, donde señalaba el mismo problema: la falta de apoyo defensivo.

El mensaje de Luis Enrique vuelve a escena

Durante su intervención, Pedrerol dejó otra referencia significativa: “Arbeloa, ponle el vídeo de Luis Enrique en el PSG”.

Una alusión directa a las exigencias del técnico español sobre el trabajo sin balón, una de las facetas que más se le han reprochado al delantero francés en los últimos años.

En el Paris Saint-Germain, a pesar de ser el centro del proyecto, Mbappé tenía grandes responsabilidades defensivas y de liderazgo, algo así como Michael Jordan en los Chicago Bulls, la referencia usada por Luis Enrique en su famoso vídeo.

Por el contrario, en el Real Madrid, aunque tiene un papel protagónico, no es la base del equipo, hay jugadores que le pueden hacer sombra, teniendo que destacar en otros aspectos que van más allá de goles o asistencias.

El Bernabéu espera una respuesta

La crítica no cuestiona su calidad, sino su encaje en la identidad del club. En el Real Madrid, la historia pesa: esfuerzo, liderazgo y compromiso en los momentos clave.

Por eso, el próximo duelo ante el Bayern Munich en los cuartos de final de la Champions League aparece como un examen decisivo para el delantero blanco.

Mbappé tendrá la oportunidad de responder sobre el césped en una nueva noche mágica en el Santiago Bernabéu, donde podrá demostrar si está preparado para asumir el papel que exige el proyecto del Real Madrid.