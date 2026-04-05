Arbeloa, contra las cuerdas en el Real Madrid: ultimátum tras el desastre en Mallorca

El futuro de Álvaro Arbeloa en el Real Madrid queda en el aire tras la derrota ante el RCD Mallorca, con un ultimátum claro desde la directiva: alcanzar la final de la Champions o salir a final de temporada

El Real Madrid ha entrado en estado de alerta. La inesperada derrota en Mallorca no solo ha dejado al equipo prácticamente sin opciones en LaLiga, sino que ha puesto en el centro de la diana a Álvaro Arbeloa. El técnico blanco atraviesa su momento más delicado desde que asumió el cargo.

Según apunta el diario Sport, en la cúpula del club existe un profundo malestar por la gestión del entrenador en partidos clave, hasta el punto de que ya se ha fijado un escenario límite para su continuidad.

Un ultimátum que lo cambia todo

La situación es clara: Arbeloa se juega el puesto en la Champions League. El mensaje desde dentro del club no admite matices. Solo alcanzar la final podría salvar su continuidad en el banquillo del Santiago Bernabéu.

La derrota ante el Mallorca ha sido interpretada como un punto de inflexión. El equipo dejó escapar una oportunidad clave en LaLiga tras una alineación muy discutida que ha generado un fuerte enfado en la directiva.

Las decisiones que han encendido al club

El foco está puesto en la gestión del partido. Arbeloa decidió dar descanso a Vinícius, uno de los jugadores más determinantes del equipo, en favor de Kylian Mbappé, una decisión que no salió como esperaba.

A esto se sumaron otros movimientos que no convencieron, como la entrada de Éder Militão en la segunda mitad o la ausencia de Thiago Pitarch en el once inicial.

El resultado fue un golpe directo a las aspiraciones en Liga del equipo, que ahora se ve obligado a jugárselo todo a una carta.

Todo pasa por Europa, y no será fácil

La Champions League se ha convertido en el único salvavidas. Pero el camino no invita al optimismo. El Madrid deberá superar al Bayern de Múnich en cuartos de final y, previsiblemente, a equipos como el PSG en rondas posteriores.

El margen de error es mínimo. Una eliminación temprana podría precipitar decisiones inmediatas y encender aún más al entorno del Bernabéu.

Números que no convencen

Más allá de sensaciones, los datos tampoco respaldan a Arbeloa. El equipo ha mostrado debilidad en momentos clave y ha sido incapaz de reaccionar en situaciones adversas, con solo dos remontadas en siete partidos complicados.

Las cinco derrotas en 18 encuentros han generado dudas internas sobre su capacidad para liderar un proyecto de máxima exigencia.

El Madrid ya mira al futuro

Ante este escenario, el club ya ha activado la búsqueda de un posible relevo para la próxima temporada. La idea inicial es aguantar con Arbeloa hasta el final del curso, pero no se descartan movimientos si la situación empeora.

Nombres como Massimiliano Allegri empiezan a ganar fuerza como posibles soluciones para un banquillo que podría vivir cambios importantes.

Arbeloa asume la responsabilidad

El propio técnico dio la cara tras la derrota y no dudó en asumir toda la responsabilidad. “Esta derrota es absolutamente mía”, afirmó con rotundidad, intentando cerrar filas antes del duelo de Champions.

Pero en el Real Madrid, los resultados mandan. Y ahora mismo, el futuro de Arbeloa pende de un hilo, con Europa como única vía de salvación.