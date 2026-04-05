Álvaro Benito señala el problema del Real Madrid: "Nadie se tiene que eximir del trabajo defensivo"

La derrota del Real Madrid ante el Mallorca ha abierto un debate interno sobre el rendimiento del equipo en varios tramos de la temporada. El exjugador blanco, Álvaro Benito, analizó el momento del conjunto dirigido por Álvaro Arbeloa, señalando falta de intensidad, la labor defensiva de jugadores como Vinícius o Mbappé y otros problemas estructurales

El análisis de Álvaro Benito tras el 2-1 del Real Madrid en Mallorca no dejó lugar a dudas. El exfutbolista apuntó directamente a una cuestión que considera clave en el rendimiento del equipo: la falta de urgencia en un momento tan determinante de la temporada. En sus palabras, “no he sentido esa urgencia de decir: se me está escapando LaLiga”, una reflexión que resume su visión del partido y del contexto competitivo actual del equipo.

Durante su intervención en la Cadena SER, Benito insistió en que el encuentro evidenció carencias que no son nuevas. Según explicó, el equipo mostró dificultades para generar juego cuando tiene que asumir el control, algo que ya se ha visto en anteriores temporadas.

Un problema estructural que se repite

El exjugador del Real Madrid fue claro al señalar que el equipo tiene limitaciones cuando debe proponer fútbol. En su análisis, destacó que “cuando tiene que proponer, tiene problemas”, una idea que conecta directamente con la dificultad del equipo para dominar partidos desde la posesión.

Benito explicó que el rendimiento del conjunto blanco mejora cuando se protege y juega en transición. “El Madrid, donde alcanza su mayor prestación, es protegiéndose y corriendo”, señaló, dejando claro que el modelo actual favorece escenarios de repliegue y contraataque más que de control posicional.

Dependencia de Vinicius y Mbappé

Otro de los aspectos más relevantes del análisis fue la dependencia ofensiva. Benito apuntó directamente a las figuras de Vinícius Júnior y Kylian Mbappé como los principales recursos del equipo.

En este sentido, aseguró que “estás supeditado a lo que se le ocurra a Vinicius y a Mbappé”, subrayando la falta de alternativas creativas dentro del sistema ofensivo. Para el exjugador, esta dependencia limita la capacidad del equipo para reaccionar en contextos adversos.

El aviso sobre el trabajo defensivo

Más allá del análisis táctico, Benito lanzó un mensaje claro sobre la implicación colectiva. En su intervención, recalcó que “nadie se tiene que eximir del trabajo defensivo”, incluyendo a las grandes estrellas del equipo.

El exfutbolista insistió en que el compromiso sin balón es fundamental para competir al máximo nivel, y puso como ejemplo partidos donde el equipo ha funcionado mejor cuando todos los jugadores han trabajado en bloque.

Un mensaje de fondo para el futuro

El análisis de Álvaro Benito va más allá del partido en Mallorca. Su reflexión apunta a un problema de fondo en el Real Madrid: la necesidad de encontrar equilibrio entre talento individual y esfuerzo colectivo.

En su conclusión, dejó una idea contundente sobre el modelo competitivo del equipo, defendiendo que prefiere “once tíos que sean soldados” antes que un grupo con más talento, pero menor implicación. Una reflexión que pone el foco en uno de los grandes desafíos del conjunto blanco de cara al futuro inmediato.