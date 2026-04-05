Getafe - Athletic: resultado, resumen y goles

Sigue en directo el minuto a minuto de ESTADIO Deportivo donde Getafe CF y Athletic Club se enfrentan en la jornada 30 de LaLiga, en un encuentro clave en la lucha por Europa. Bordalás y Valverde tratarán de lograr una victoria que los acerque a la codiciada sexta plaza

Este encuentro dará comienzo a la jornada del domingo, donde se sucederán otros tres encuentros, donde el Real Oviedo - Sevilla , programado a las 18.30 horas, es el plato fuerte del día, con la lucha por la permanencia en juego. Todos ellos podrán ser seguidos a través de los directos de ESTADIO Deportivo

El conjunto azulón vive un gran momento en Liga. De sus últimos cinco duelos, los de Bordalás han sacado 3 victorias (Espanyol, Betis y Real Madrid) y 2 derrotas (Atlético de Madrid y Sevilla)

Por su parte, el equipo bilbaíno poco a poco recupera el pulso competitivo, donde en sus últimos cinco enfrentamientos en LaLiga, ha sumado 2 victorias (Betis y Elche), 1 empate (Rayo Vallecano) y 2 derrotas (Girona y Barcelona)

El partido de la jornada 30 de LaLiga entre Getafe CF y Athletic Club tendrá lugar en el estadio Coliseum, situado en Getafe. En pleno proceso de remodelación, el hogar azulón dispone de capacidad para más de 10.000 espectadores

El encargado de dirigir el encuentro será Juan Martínez, que contará con Raúl Martín González desde el VAR

El conjunto azulón se sitúa en la octava plaza de LaLiga con 38 puntos. Empatado con su rival de hoy, tiene la sexta y quinta plaza a tres y siete puntos respectivamente

En el ecuador de la clasificación encontramos al conjunto bilbaíno, que suma también 38 puntos. Por debajo, el Valencia, décimo tercero, se sitúa a una victoria de diferencia

El técnico del Getafe quiso restar importancia a la posición clasificatoria, poniendo el foco en obtener la permanencia cuanto antes, frente a pensar en la lucha por Europa

El técnico del Athletic habló del estado de algunos nombres propios donde destacan Nico Williams y el reincorporado Yeray

El central del Athletic volvía a una convocatoria tras 10 meses de sanción por dopaje impuesta por la FIFA. En un primer día de vuelta, el jugador parte como titular en el Coliseum

El Getafe anunció la compra de Martín Satriano tras una cesión que está dando sus frutos. El delantero uruguayo firma hasta 2030 por el conjunto azulón

El técnico del Getafe cumple sanción tras ver la tarjeta roja en el RCDE Stadium y se quedará dos encuentros lejos del césped

Aprovechando que el encuentro cae en el Domingo de Resurrección, el conjunto madrileño ha lanzado un vídeo con una familia azulona donde las torrijas son protagonistas

Hoy el delantero del Getafe, Borja Mayoral, cumple 29 años. El ganador del Zarra de 2024 está de enhorabuena

Mucha afición bilbaína desplazada hasta el sur de la capital para ver a su equipo

Los jugadores de ambos equipos ya están sobre el césped del Coliseum

Davinchi también está de vuelta en el Coliseum. Tarde de reencuentros con Yeray como principal novedad en el Athletic, donde Nico Williams también podrá contar con minutos

¡Rueda el balón en el Coliseum! Getafe y Athletic se enfrentan en un duelo clave por la lucha europea, donde una victoria les metería de lleno en la pugna internacional

Vázquez apareció por el lateral izquierdo del área y buscó la portería de Unai Simón. Su disparo salió desviado

Buenos minutos del conjunto azulón, donde se pedía penalti ante un derribo de Laporte sobre Satriano. Finalmente el juez de línea señaló fuera de juego

El Getafe se coloca sobre un 5-2-3 con Boselli como carrilero derecho, mientras que el Athletic se coloca en un 4-2-3-1 con Vivian como lateral derecho

Los 'Leones' sufren sin balón y quieren relajar el partido tras el arreón inicial de los azulones

Gran jugada colectiva que finaliza con un centro desde la izquierda de Yuri para un Guruzeta que no acertó a rematar en el segundo palo

Buen ataque del Athletic que acaba con un disparo de Iñaki taponado por Iglesias. Buenos minutos de los visitantes

Primer tiro a puerta, primer tanto. Centro desde la derecha, remate muy peligroso de Vázquez, Unai Simón realiza una gran parada y el rechace le llega a un Satriano que define sin problemas

Centro desde la derecha de Iñali y el guardameta azulón aparece para cortar el ataque

La afición azulona se activa tras el gol y los jugadores del Getafe buscan ampliar la ventaja ante un Athletic en 'shock'

Aprieta el Getafe y el Athletic empieza a sufrir en exceso dentro de su área

Buen centro de Milla desde la izquierda, pero el guardameta del Athletic corta el envío cuando le llagaba a Duarte en el segundo palo

Un centro de Milla desde la izquierda y Liso choca con Yuri en el aire

Lo intentó Guruzeta con un centro a la espalda de la defensa y Berenguer, solo en el área, no es capaz de mandar el remate a portería

El defensa del Getafe erró en un control y al intentar solucionar el fallo pisa a Berenguer

Buena jugada del Getafe, pero cuando el primero buscaba el desmarque, el segundo le brindó un pase demasiado potente que se pierde por línea de fondo

Balón en largo de Rego para Guruzeta, pero el guardameta, muy atento, sale para cortar la jugada

Centro de Boselli desde la derecha y cuando Satriano se preparaba para rematar, aparece el hoy lateral del Athletic evitando el peligro

Esta vez fue Yuri desde la banda izquierda quien buscó el corazón del área, pero Soria volvió a hacerse grande por arriba

Se iba Iñaki a la contra cuando el balón golpeó en el árbitro, cortando toda posibilidad de ataque

El defensa del Getafe remata el saque de esquina botado por Milla y a punto estuvo de hacer el segundo

Salió a la contra el Athletic con Iñaki a la cabeza, pero su envío en profundidad para Guruzeta es interceptado por el defensa azulón

Buscaba a De Galarreta en la banda derecha, pero el envío salió con demasiada fuerza

Se le ve en forma al jugador que ha activado el ataque del Athletic

Tras un pisotón involuntario de Boselli, se lleva la mano al tobillo con gestos de dolor. Entran las asistencias médicas

Salida rápida del Getafe y Liso manda un zurdazo sobre el guardameta del Athletic, que saca una mano providencial

El central se resbala solo y la rodilla se tuerce. Parece que no va a poder seguir. Signos de dolor en su rodilla derecha

Parecía mucho peor de lo que finalmente ha sido. El defensa del Getafe ya está de vuelta en el terreno de juego

Buen centro de Iñaki desde la derecha, pero el guardameta del Getafe está muy seguro en el día de hoy

Lo intentaron por la banda derecha con un centro de Boselli que llega a las manos de Unai Simón

Pase al hueco de Sancet para el delantero que erra en el control y pierde la oportunidad del mano a mano

Centro de Nico desde la izquierda y el lateral aparece en el segundo palo para evitar el remate de Iñaki

Laporte se duele de una entrada de Milla por detrás y queda tumbado en el área de Soria

Vuelve a rodar el balón tras la conversación con el VAR, mientras que Laporte, resignado, se reincorpora sin problemas

Se establecen los azulones en un bloque bajo buscando ampliar la ventaja a través del contragolpe, mientras el Athletic no es capaz de generar ocasiones claras

La posesión es del conjunto de Valverde, pero las oportunidades no llegan, con un Getafe que presenta mucho peligro al contragolpe

Arambarri derriba a Galarreta cerca de la frontal. Lo intentarán los 'Leones' en el balón parado

Remate claro del centrocampista que no es capaz de encontrar portería con la cabeza. Ocasión clara para el Getafe

La afición ve como su equipo se mete de lleno en la lucha por Europa y alienta a los suyos de cara a los últimos minutos

El lateral derriba a Nico Williams y el Athletic tendrá una buena jugada a balón parado

Hasta tres jugadores salen a presionar cuando Nico o Iñaki tratan de encarar desde la banda

Centro de Nico y el central del Athletic no puede realizar un buen cabeceo. Nos acercamos al descuento

Satriano aprovecha el error del Athletic y sentencia el encuentro. Salió al ataque el Getafe con Mario Martín y el delantero azulón aparece solo en el segundo palo para rematar a placer

Está mejor el Getafe que no da opciones de ataque a su rival. El partido va a acabar así

¡Final del partido! No hay tiempo para más, el Getafe se lleva una merecida victoria ante un Athletic que estuvo muy perdido en ataque. Los refuerzos invernales han caido de pie en el Coliseum, donde Satriano y Vázquez lideran el camino azulón hacia Europa

Yeray habla sobre su regreso: "Han sido mejores y la derrota duele. Feliz por volver después de 10 meses"

Yeray analiza el partido y la situación del Athletic : "Hoy no les hemos metido el miedo en el cuerpo. Lo primero es pensar en los 42 puntos y luego ya veremos"

Satriano , goleador de hoy, habla del partido: "Contento por el partido. Luis merece el gol por todo su trabajo. En mi gol el campo estaba seco pero por suerte entró"

El domingo en LaLiga EA SPORTS inicia con un duelo clave en la lucha por una plaza europea. Tras la victoria de la Real Sociedad y a la espera de lo que haga el Celta, la sexta plaza se sitúa en 41 puntos, es decir, a una victoria de distancia para Getafe y Athletic.

Los equipos de José Bordalás y Ernesto Valverde se dan cita en el Coliseum para tratar de mantenerse en la lucha por acceder a las competiciones europeas el próximo año. El entrenador azulón primero quiere conseguir los previsibles 42 puntos que darán la permanencia, mientras que el técnico de los ‘Leones’ busca poner el broche de oro en su última temporada en San Mamés.

Así llega el Getafe

Muy lejos quedan los problemas vividos por el Getafe con respecto a las fichas, el mercado de transferibles y la falta de efectivos. Bordalás recibió refuerzos en invierno y estos han respondido de manera extraordinaria.

El conjunto azulón suma 3 victorias (Espanyol, Betis y Real Madrid) y 2 derrotas (Atlético de Madrid y Sevilla), en sus últimos cinco enfrentamientos. Con ello, el equipo ha salido lanzado hasta la octava posición con 39 puntos.

Aunque el discurso al sur de la Comunidad de Madrid sigue siendo conservador, es una realidad que el Getafe encabeza la lucha por entrar en la zona europea. Con la posibilidad de recibir una plaza extra tras la final de Copa del Rey, la séptima posición se ve muy tentadora, cuando el quinto puesto se queda a tan solo 7 puntos.

Así llega el Athletic Club

El equipo de Ernesto Valverde parece que, poco a poco, va recuperando el pulso competitivo en la recta final de Liga. Tras una temporada muy irregular, y una desastrosa participación en la Champions League, los ‘Leones’ vuelven a tener Europa a tiro de piedra.

En sus últimos cinco enfrentamientos en Primera división, el equipo de Bilbao ha logrado 2 victorias (Betis y Elche), 1 empate (Rayo Vallecano) y 2 derrotas (Girona y Barcelona). Resultados dispares que le han dejado en la décima plaza del campeonato de Liga.

Aprovechando el empate del Espanyol, noveno clasificado, al conjunto vasco tan solo le hace falta puntuar para superarlo en la clasificación. Con una victoria avanzarían hasta el octavo puesto, donde superarían al Getafe y quedarían empatados a puntos con la Real Sociedad y el Celta, que aún tiene que disputar su partido.

Todo ello supondría tener una hipotética quinta plaza de acceso a Champions League a tan solo cuatro puntos, un contexto que los metería de lleno en la lucha por entrar por segundo año consecutivo en la máxima competición europea de clubes.

Athletic - Getafe, en la jornada 10 de LaLiga

El partido de ida en Liga, disputado en San Mamés, trae un amargo recuerdo para el Athletic. En Bilbao, el Getafe se impuso por la mínima tras un gol de Borja Mayoral en la recta final del encuentro, donde unos accidentados minutos finales no dieron opción a buscar la remontada.

Inmersos ambos equipos en la misma pelea por entrar en Europa, los ‘Leones’ querrán recuperar el golaveraje, mientras que los azulones buscarán mantener la ventaja ante su afición.