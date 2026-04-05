Getafe - Athletic Club: horario, canal y dónde ver hoy en TV el partido de la jornada 30 de LaLiga

El Coliseum disfrutará de un Getafe - Athletic con tres puntos muy importantes en juego para ambos equipos. Los de Ernesto Valverde buscarán sumar otra jornada más de tres para así meterse de lleno en la lucha por los puestos europeos

Getafe y Athletic Club se medirán de nuevo esta temporada, esta vez en el duelo correspondiente a la jornada 30 de LaLiga que se disputará en El Coliseum y que tiene la oportunidad de seguir en el directo que ofrecerá ESTADIO Deportivo. Este segundo cara a cara de la temporada entre los dos equipos se disputará en la tarde de hoy, domingo 5 de abril.

Una cita que es muy importante para los dos conjuntos,que se encuentran en la misma zona de la clasificación. Es más, ambos pelean por el mismo objetivo: ocupar la séptima u octava plaza que darán acceso casi seguro a Europa el próximo curso. Y es que azulones y leones se encuentran con los mismos puntos que la Real Sociedad a tan solo nueve jornadas para el final. Por lo que todo está muy apretado para ver quienes ocupan esas posiciones de privilegio.

Lucha por la séptima plaza

Los madrileños buscan repetir con José Bordalás la gesta que consiguieron hace varios años de clasificar a competición europea. A pesar de no tener una plantilla repleta de hombres de calidad, tiene un entrenador que sabe exprimir al máximo los pocos mimbres con los que le permiten trabajar. Las tres victorias del Getafe en las últimas cinco jornadas lo han impulsado a la zona media alta de la tabla y han alejado todos los fantasmas de descenso que podía haber por el sur de Madrid.

Los del País Vasco no están en un buen tramo de la temporada. En sus últimos cinco partidos tan solo han ganado dos partidos. Esta será la última temporada de Ernesto Valverde al frente del banquillo bilbaíno, así que el final de temporada que le espera estará cargado de emociones. Seguro que no hay mejor manera de despedirse del club que dejándolo en Europa, y para ello es necesario sumar de tres este fin de semana en El Coliseum.

Getafe CF - Athletic Club: ¿A qué hora empieza el partido?

El partido que enfrenta al Getafe CF ante el Athletic Club, correspondiente al partido de la jornada 30 de LaLiga EA Sports, se disputará en El Coliseum hoy domingo 5 de abril de 2026, a partir de las 14:00 horas. Se espera un gran ambiente de fútbol en El Coliseum para ver como el Getafe de Bordalás trata de derrotar a uno de los equipos más históricos de LaLiga.

Getafe CF - Athletic Club: ¿Dónde verlo por televisión?

Este encuentro liguero que mide a ambos conjuntos se podrá ver por plataforma de pago, más concretamente en Movistar+ LaLiga (dial 54 en Movistar+ y dial 110 en Orange). Como es habitual, existe la opción de visionarlo en diversos dispositivos a través de sus aplicaciones. También se podrá seguir a través de LaLiga TV Bar.

Getafe Finalizado 2 - 0 Athletic Luis Vázquez 14' Martín Satriano 90'

Getafe CF - Athletic Club: ¿Cómo seguir online este duelo?

Más allá de seguirlo por televisión, existe la alternativa de no perderse nada de este encuentro en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo a través de www.estadiodeportivo.com con un detallado minuto a minuto con todos los pormenores de lo que acontezca sobre el verde del Coliseum. La cobertura de ESTADIO Deportivo proseguirá tras la conclusión del encuentro con la crónica, las declaraciones de los protagonistas en zona mixta y rueda de prensa y las notas de los futbolistas.