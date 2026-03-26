Bordalás ya conoce la sanción por su expulsión frente al Espanyol

El entrenador del Getafe ha sido castigado con dos partidos por la tarjeta roja que vio en el RCDE Stadium, por lo que se perderá los encuentros ante el Athletic Club en El Coliseum y contra el Levante en el Ciutat de Valencia

El Getafe logró los tres puntos en su visita al Espanyol en el RCDE Stadium. Sin embargo, la mala noticia fue la expulsión que recibió Bordalás en los últimos compases del partido por una acción con el árbitro asistente. De esta manera, el técnico del conjunto azulón reflejó su disconformidad en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, posterior al triunfo ante los de Manolo González. No obstante, sus declaraciones no le han evitado de recibir una sanción que ya se ha confirmado, siendo el castigo de dos partidos.

Bordalás, suspendido para el Athletic Club y Levante

Díaz de Mera, colegiado del Getafe - Espanyol del pasado sábado, explicó en el acta arbitral el motivo de la expulsión de Bordalás: "En el minuto 87, el técnico José Bordalás Jiménez fue expulsado por el siguiente motivo: Por abandonar el área técnica, encarándose en actitud agresiva al delegado de campo. Tras ser expulsado, continuó protestando de forma ostensible al Árbitro Asistente 1". En este sentido, el técnico del conjunto azulón quiso explicar sus sensaciones al ser expulsado contra el Espanyol: "Es algo que creo que no entiendo todavía; la verdad es que no lo merezco, porque vino un señor, no sé si era el delegado, a increparme, a insultarme, y simplemente le dije que se fuera para su banquillo. Ahí están las imágenes, creo que no lo merezco y estoy convencido de que se me quitará esa tarjeta roja".

Tras ello, el Comité de Competición ha dado a conocer la sanción a Bordalás, que se perderá las dos próximas jornadas de LaLiga EA Sports: "Un partido de suspensión por conducta contraria al buen orden deportivo, con multa/s accesoria/as en aplicación del artículo 52 y un partido de suspensión por protestas al/a la árbitro/a, principal, asistente o cuarto árbitro/a, con multa/s accesoria/as en aplicación del artículo 52". Por ello, el entrenador del Getafe no podrá sentarse en el banquillo de El Coliseum para recibir al Athletic Club el próximo cinco de abril ni en el del Ciutat de Valencia para visitar al Levante, programado para el lunes 13 del mismo mes. Además, a la baja del técnico de Alicante se le suman las de Kiko Femenía y Nyom, que vieron la tarjeta amarilla en el choque frente al Espanyol, por lo que tendrán que cumplir sanción por acumulación de las mismas en la cita ante los de Ernesto Valverde.

Bordalás volverá en la visita a la Real Sociedad en Anoeta

Bordalás lamentó su expulsión contra el Espanyol apuntando a la decisión de Díaz de Mera: "Yo creo que todos nos estamos jugando mucho, hay una igualdad increíble, los partidos son difíciles, hay un nivel de intensidad grande y son decisiones que se toman, a veces acertadas y en muchas ocasiones desacertadas, pero es lo que tiene".

Tras ello, Bordalás volverá para la visita a la Real Sociedad en Anoeta, en el encuentro correspondiente a la jornada 33 de LaLiga EA Sports. En este sentido, ambos conjuntos se encuentran con mismos puntos en la clasificación del campeonato doméstico, 38, a tan solo tres de Europa, que lo marca el Celta de Vigo, en posiciones de Conference League. Por ello, el conjunto azulón afronta un final de temporada con buenas sensaciones tras lograr victorias de alto nivel como ante el Real Madrid en el Bernabéu o ante el Real Betis y el conjunto de Manolo González.