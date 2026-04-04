Ernesto Valverde explica el estado de Nico Williams y valora el regreso de Yeray Álvarez

El entrenador del Athletic Club de Bilbao confirmó en rueda de prensa las novedades en la convocatoria para visitar al Getafe en El Coliseum, como la vuelta de Yeray Álvarez o Nico Williams, grandes noticias para el técnico

El Athletic Club visita mañana al Getafe en El Coliseum, en el encuentro que abrirá la jornada de domingo en LaLiga EA Sports. Los de Ernesto Valverde retoman la competición tras la victoria en la última jornada frente al Real Betis en San Mamés. En este sentido, el entrenador del conjunto bilbaíno atendió a los medios de comunicación, para analizar el choque ante los de Bordalás. Además, valoró el plan con Nico Williams y el regreso de Yeray Álvarez a la convocatoria, siendo una gran noticia para la plantilla de cara al tramo final de temporada.

Ernesto Valverde destaca las novedades en la convocatoria del Athletic

De esta manera, Ernesto Valverde destacó las buenas noticias con los diferentes regresos a la convocatoria: "Hemos recuperado muchos futbolistas, como Maroan, Nico, Yeray o Egiluz. Pero Gorosabel ha tenido una incidencia y no ha podido seguir. Estamos contentos con recuperar jugadores después de tanto tiempo".

Por otro lado, Ernesto Valverde explicó el plan con Nico Williams en su vuelta: "Después de periodos de inactividad siempre cuesta, pero ponerte a punto sólo se consigue si tiene actividad. Con sensaciones está muy bien, sin molestias, está rápido, con posibilidades de jugar, desde luego".

Ernesto Valverde valora la vuelta de Yeray Álvarez

Ernesto Valverde destacó los 100 partidos de Jauregizar con la camiseta del Athletic Club: "Sus números lo dicen todo. El trabajo que ha hecho y hace está a la vista de todos. Los entrenadores podemos hacer debutar a un jugador, que en el Athletic siempre hay necesidades y hay que promocionar a esos jugadores que puedan sobresalir en el Bilbao Athletic, pero el camino lo tienen que hacer ellos y él lo hace de una manera brillante.

Sobre la vuelta de Yeray Álvarez, el técnico del Athletic Club apuntó que "todos estábamos ansiosos porque llegara este momento. Han sido 10 meses muy largos y encima hemos tenido muchos problemas en esa posición. Su concurso hubiese sido extraordinario. Todavía quedan 9 partidos y físicamente se encuentra muy bien. Aparte de los entrenamientos le hemos hecho partidos internos para que pudiera adecuarse al esfuerzo del campo completo, de las distancias y sabemos que está preparado".

Ernesto Valverde, sobre el trabajo de Bordalás en el Getafe

Ernesto Valverde también habló sobre el hecho de volver a conseguir la victoria a domicilio: "Será un partido muy disputado y de mucho duelo individual. En San Mamés hicieron un gran partido. Fuera de casa no estamos jugando muy redondos y necesitamos algo más para poder ganar".

"En los últimos partidos no hemos estado bien en todo el tramo de los partidos y nos ha faltado algo de continuidad, cuando fuera de casa siempre hemos estado más o menos a un nivel parecido. El Getafe posiblemente estén en uno de los mejores momentos de la temporada, con varias victorias enfrentándose a equipos de los primeros".

Por último, Ernesto Valverde quiso alabar el trabajo de Bordalás: "Ellos son un buen equipo, con alternativas y buenos jugadores. En el centro del campo tienen a Milla, que domina muchísimos registros, igual que Arambarri. No es ninguna sorpresa. Es un equipo al que le tengo muy bien considerado. Juega con gran espíritu, no escatima esfuerzo y con su juego dice de qué va esto del fútbol. A lo que juegan ellos son los mejores".