Bordalás cierra un mes de marzo con el Getafe con vistas a Europa

El conjunto azulón encara las últimas nueve jornadas de LaLiga a tan solo tres puntos de puestos de Conference League, tras salir victoriosos en partidos de alto nivel como ante el Real Madrid, Real Betis o Espanyol

El Getafe está firmando una gran segunda vuelta en LaLiga, pese al mal comienzo del mes de enero. Tras ello, los de Bordalás han registrado cinco victorias en siete encuentros, sumando derrotas frente al Sevilla y Atlético de Madrid. Sin embargo, las buenas actuaciones del conjunto azulón les han permitido colocarse a tres puntos de Europa, empatado a 38 en la tabla del campeonato doméstico con Real Sociedad y Athletic Club. De esta manera, restan nueve jornadas en los que el equipo del sur de Madrid aspira a poder acabar en la zona alta de la clasificación.

Bordalás, sobre el momento de la temporada del Getafe

De esta manera, Bordalás, tras la victoria ante el Espanyol en el RCDE Stadium del pasado sábado, ensalzó el momento que está viviendo el Getafe actualmente en LaLiga: "La verdad es que es una auténtica barbaridad lo que está haciendo este equipo. Hay que ponerlo en valor sin ninguna duda, puesto que todo el mundo sabe las dificultades que tuvimos en el comienzo, en la primera vuelta. Al equipo le costaba mucho hacer gol, tenía pocos efectivos en la delantera, teníamos pocas alternativas. Ahora, con la llegada de chicos que nos están ayudando, tampoco tenemos una plantilla muy numerosa y tener 38 puntos es una auténtica barbaridad, es digno de valorar". En este sentido, el conjunto azulón cierra un mes de marzo dónde ha conseguido vencer, además de al equipo de Manolo González, al Real Madrid en el Bernabéu y al Real Betis en El Coliseum, por lo que el equipo se ha terminado situando en la octava posición de la clasificación con 38 puntos, a tan solo tres de Europa.

Una de las claves del Getafe ha sido la llegada de los nuevos fichajes en el pasado mercado de enero, que se han hecho con un hueco en el once inicial de Bordalás, como han sido los casos de Zaid Romero, en el eje de la zaga, y Luis Vázquez y Martín Satriano en la punta de ataque. El segundo, de hecho, fue determinante con sus goles ante el Real Betis y Real Madrid, en ambas victorias del equipo azulón. Tras todo ello, la plantilla encara un final de temporada con nueve jornadas de LaLiga pendientes de disputarse y con muchos puntos por jugarse aún. En este sentido, el Getafe podría ir en busca de Europa e intentar acabar la campaña en puestos de Conference League o incluso Europa League.

El Getafe llega a las 250 victorias en Primera División

Además, el Getafe alcanzó las 250 victorias en Primera División tras su triunfo frente al Espanyol, que fue clave para ir al parón de selecciones con buenas sensaciones. En este sentido, el club azulón logró este dato tras 789 choques en la élite del fútbol profesional, registrando un 31,6% de victorias, además de 213 empates y 326 derrotas. Tras ello, los de Bordalás comenzarán a preparar el encuentro ante el Athletic Club del próximo domingo cinco de abril en El Coliseum, escenario que verá equipos en este tramo final de temporada como el Barcelona, Rayo Vallecano, Mallorca u Osasuna, con el que ambos conjuntos cerrarán la presente Liga EA Sports.