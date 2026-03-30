Oficial: El Getafe ata a Satriano hasta 2030

El Getafe CF ejecuta el fichaje definitivo de Martín Satriano tras su gran rendimiento y asegura a uno de los nombres clave de la reacción azulona en LaLiga. Con la apuesta por el delantero, el equipo madrileño quiere mantener el buen nivel de cara al próximo curso

El Getafe ya ha tomado una decisión clave de cara al futuro: Martín Satriano seguirá en el Coliseum hasta 2030. El delantero uruguayo, que llegó cedido en enero desde el Olympique de Lyon, ha convencido plenamente al club madrileño, que ha ejecutado su opción de compra antes incluso de que finalice la temporada.

La operación, valorada en torno a cinco millones de euros, confirma la apuesta del Getafe por un jugador que ha cambiado el rumbo del equipo en apenas unas semanas. No es solo un fichaje, es una declaración de intenciones.

Satriano ha caído de pie en el equipo de José Bordalás. En apenas diez partidos oficiales ha disputado 884 minutos y ha marcado tres goles, algunos de ellos de gran impacto, como el que firmó ante el Real Madrid. Un rendimiento inmediato que ha acelerado todos los plazos.

Un fichaje que cambia el presente, y el futuro

El Getafe no ha querido esperar. La dirección deportiva ha decidido asegurar la continuidad de un delantero que se ha convertido en una pieza clave en la reacción del equipo en la segunda vuelta de LaLiga.

Su capacidad para generar peligro, fijar defensas y aparecer en momentos importantes ha dado al conjunto azulón un salto competitivo en ataque.

Con nueve jornadas aún por disputarse, el club ya trabaja con la vista puesta en la próxima temporada, y Satriano será uno de los pilares del proyecto.

Bordalás se asegura una pieza clave

Para José Bordalás, la continuidad del delantero supone una noticia fundamental. El técnico ha encontrado en Satriano un perfil que encaja perfectamente en su idea de juego: intensidad, movilidad y presencia en el área.

El uruguayo ha respondido desde el primer momento, ganándose un puesto relevante en la rotación y convirtiéndose en uno de los nombres propios del equipo en este tramo de la temporada. Con su renovación a largo plazo, el conjunto madrileño refuerza la estabilidad de su proyecto.

Más movimientos en marcha

El fichaje de Satriano no será el único. El Getafe ya trabaja en la continuidad de otros jugadores importantes de cara al próximo curso.

Casos como el de Birma, cuya permanencia dependerá de la salvación, o los de Boselli y Luis Vázquez, que también podrían seguir, forman parte de la hoja de ruta del club.

Además, el nombre de Zaid Romero está sobre la mesa. Aunque no existe opción de compra, el Getafe intentará negociar su continuidad tras su buen rendimiento.

Un paso adelante en el proyecto azulón

La decisión de fichar a Satriano refleja un cambio de mentalidad en el Getafe. El club no solo piensa en asegurar la permanencia, sino en construir una base sólida para el futuro.

El delantero uruguayo es el primer movimiento de un proyecto que quiere consolidarse en LaLiga y que empieza a tomar forma desde ya, buscando volver a competir en Europa en un futuro no muy lejano.