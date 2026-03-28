Unai Simón gana la primera batalla: el Athletic Club, pendiente a Luis de la Fuente

El portero del conjunto vasco volvió a ser el elegido por Luis de la Fuente para la meta de la Selección española, con los ojos del Athletic Club posados en la actuación de Unai Simón. Joan García, el portero del Barcelona, fue el sacrificado por el riojano

El parón de selecciones ha dejado sin portero titular al Athletic Club, Arsenal, Real Sociedad y, como novedad, al Barcelona. Los cuatro equipos dirigen sus miradas hacia la Selección española y, principalmente, a Luis de la Fuente, que ha sido el gran responsable de haber citado a 4 porteros para los amistosos ante Serbia y Egipto. El debate vuelve a estar en la portería, en la que, de momento, Unai Simón ha ganado la primera batalla, mientras que el Athletic Club sigue de cerca los planes de Luis de la Fuente.

Unai Simón, titular con España ante Egipto; Joan García, desconvocado

Frente a Serbia, Luis de la Fuente, con 4 porteros convocados, se decantó por otorgarle la llave de la portería, como viene siendo costumbre, a Unai Simón, mientras que Joan García fue el elegido para quedarse fuera de la convocatoria para el primer amistosos de los dos que jugará España en este parón de selecciones. El portero del Athletic Club defendió la meta del combinado nacional y se marchó del terreno de juego sin encajar ningún gol y jugando 90 minutos. Luis de la Fuente sigue, de momento, apostando por el meta vasco que se ha convertido en el principal candidato a ocupar la portería en el Mundial de 2026, a pesar de las críticas y el debate generado en torno a su temporada. Bien es cierto que el nivel de David Raya y de Joan García con sus respectivos clubes ha sido más regular y llamativo que el de Bilbao, pero la fe ciega del riojano hacia su predilección en la portería lo colocan como el favorito. Mientras tanto, el Athletic Club sigue de cerca el nivel que Unai Simón demuestra bajo palos, de cara a un tramos final de temporada donde el guardameta será crucial. Unai Simón sigue acumulando minutos con la Selección española, a pesar de que el combinado nacional no se juega nada.

Luis de la Fuente, sobre Unai Simón y la portería

Por su parte, tras el partido, Luis de la Fuente afirmó sobre la portería que la mejor noticia es que no le genera ninguna duda. "No puedo sacaros de dudas con los guardametas. La mejor noticia que tenemos es que cuando se ha comunicado quién se ha quedado fuera se funden en un abrazo, y es lo más importante más allá del morbo", contó. "Cualquiera de los cuatro que tenemos son buenos. El martes veremos. La única lástima es dejar a uno fuera, porque hay que hacer un descarte. Disfrutemos de estos porteros", agregó el seleccionador, que apuntó que no debe reafirmar a Unai Simón y explicó que no ha hecho cambios en su demarcación porque es una posición especial a la que hay que darle otro tratamiento.