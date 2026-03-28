Rego le presenta sus intenciones al Athletic antes de acabar contrato

El centrocampista ha tenido bastante protagonismo esta temporada en el equipo que entrena Ernesto Valverde. Acaba contrato al final de esta campaña, pero la decisión de que siga o no está en manos del club rojiblanco que puede renovarlo de manera automática por dos campañas más

Una de las decisiones que tiene que tomar el Athletic Club en las próxima semanas es si da luz verde a la continuidad o no de Alejandro Rego. El centrocampista acaba contrato al final de esta campaña con el equipo rojiblanco, pero el club vasco puede renovarlo por dos campañas más de manera automática. El futbolista, a pesar de la incertidumbre, ya ha presentado sus intenciones al Athletic Club de manera pública ya que ha manifestado que quiere quedarse toda la vida.

Alejandro Rego ha dicho que quiere quedarse en el Athletic Club en el que no le importaría jugar toda la vida tal y como ha asegurado en anteriores ocasiones. "Por mí, ojalá, la verdad. Como en casa no se está en ningún lado. Ojalá poder estar toda mi carrera aquí en el Athletic porque para mí sería un orgullo poder jugar muchos, muchos años aquí", ha desvelado en LaSexta.

La situación con Alejandro Rego está de la siguiente forma. El futbolista, de 22 años, acaba contrato al final de esta temporada, pero el club vasco lo puede renovar por dos campañas más. Con todo, el Athletic Club no quiere precipitarse a la hora de tomar una decisión con el canterano ya que está analizando todas las situaciones que puedan darse.

La principal de ellas es que el Athletic Club no quiere sobresaturar las posición de centrocampistas de cara a la próxima temporada. Se cuenta con Mikel Jauregizar, Iñigo Ruiz de Galarreta y Beñat Prados. Está por ver que siga Mikel Vesga quien ha dejado abierta la opción de marcharse porque esta temporada no está tenido mucho minutos. Y tienen que volver Peio Canales y Beñat Gerenabarrena que están brillando en sus cesiones en Racing de Santander y Castellón respectivamente. A ellos se le puede añadir Rego que en verano tendrá la tarea de ganarse un puesto en el primer equipo.

Rego echará de menos a Ernesto Valverde como entrenador del Athletic Club

Por otro lado, Rego se ha mostrado triste por la salida de Ernesto Valverde, que dejará de ser entrenador del Athletic Club al final de esta temporada. "Es una leyenda del club. Que no pueda seguir con nosotros el año que viene, pues sí que es un palo, pero bueno, agradecerle todo lo que ha hecho por este equipo".

Y es que es normal que Rego eche de menos a Ernesto Valverde ya que el técnico ha confiado en él esta temporada en la que ha disputado un total de 32 partidos y 1.574 minutos.