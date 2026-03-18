Luis Milla, sobre el sueño de jugar en Europa: "Nuestro único objetivo es ganar cada partido que juguemos de aquí al final"

El centrocampista del Getafe, clave con Bordalás, ha analizado las aspiraciones del equipo para lo que resta de temporada, se ha pronunciado sobre su futuro y las opciones de ir convocado con 'La Roja' en el inminente parón de selecciones

Luis Milla está cumpliendo su cuarta temporada en el Getafe. El centrocampista es uno de los fijos en el once de Bordalás y una de las razones del buen momento que vive el equipo en LaLiga EA Sports, pese a la derrota del pasado sábado frente al Atlético de Madrid. En este sentido, el jugador de 31 años ha analizado los objetivos de aquí a final de temporada, con el sueño de Europa y se ha pronunciado por su futuro, ya que acaba contrato en junio de 2027. Además, el futbolista azulón ha hablado de sus opciones para ir convocado con 'La Roja'.

Luis Milla y la posible llamada de Luis de la Fuente

De esta manera, Luis Milla ha comparecido ante los medios de comunicación para comenzar hablando sobre sus opciones de entrar en la próxima lista de Luis de la Fuente: "No sé si estoy en la prelista o no, pero me hace mucha ilusión que la gente pueda llegar a pensar que soy uno de los jugadores que puede entrar en una posible lista. A uno le hace mucha ilusión poder llegar a tener una oportunidad de ese tipo, porque es lo máximo que le puede pasar a un jugador. A partir de ahí, intento que estas cosas no me afecten en el día a día, porque el trabajo que haces en tu club es lo que te lleva a ello. Estoy centrado y con ganas de seguir haciendo las cosas bien para el equipo. Las ganas no son solo mías. Entiendo que para todo jugador nacional ir a la selección es lo máximo. En caso de ir, la ilusión, la ambición y las ganas de poder ayudar a tu país en una cita tan importante es algo muy bonito. Ojalá algún día pueda llegar".

Por otra parte, Luis Milla valoró el sueño de entrar en Europa con el Getafe: "Tuvimos muy buen rendimiento en la segunda parte, quizá en la primera no tanto y somos conscientes de ello. Sin embargo, como transmite el míster, tenemos que tener claro todos que de sensaciones no se vive. Hay que estar orgullosos, coger las cosas positivas de lo que hicimos en esa segunda parte y llevarlo al partido del Espanyol con la misma ambición y la ilusión de ganar. Nuestro único objetivo es ganar cada partido que juguemos de aquí al final, y ojalá podamos hacer un gran partido el sábado".

Luis Milla se pronuncia por su futuro en el Getafe

En este sentido, Luis Milla fue preguntado por si el Getafe está capacitado para jugar en Europa: "No creo que haya que pensar en eso. Todos sabemos cuál es nuestro objetivo y lo que hemos pasado durante la temporada. Si cambiamos el foco a pensar más allá de lo que pase el sábado, nos equivocaríamos. Venimos en una buena dinámica, a pesar de la derrota del otro día, estamos haciendo las cosas muy bien. El trabajo en el día a día está siendo muy bueno, nos está llevando a conseguir resultados y si perdemos la perspectiva, nos equivocaremos".

Por último, Luis Milla se pronunció por su futuro, ya que acaba contrato en junio de 2027: "Es sabido que me queda lo que resta de esta temporada y un año más de contrato. Intento no pensar mucho en lo que va a venir para no quitar el foco del día a día y de algo tan importante como es asegurar la permanencia y hacer las cosas bien con el equipo. Trato de no darle muchas vueltas, es algo que el club y yo valoraremos cuando toque. Ahora mismo, lo importante es centrarnos en el partido del sábado".