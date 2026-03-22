Los partidos de sanción que puede recibir Bordalás por su expulsión ante el Espanyol

El entrenador del Getafe recibió tarjeta roja por "actitud agresiva" con el delegado de campo. En este sentido, el técnico del conjunto azulón no podrá sentarse, como mínimo, en el banquillo de El Coliseum para recibir al Athletic Club la próxima jornada, ya que podría recibir entre uno y tres partidos de castigo

El Getafe logró una importante victoria frente al Espanyol en el RCDE Stadium. Sin embargo, el encuentro de LaLiga EA Sports tuvo polémica en los últimos compases del mismo, ya que Bordalás fue expulsado en el minuto 87. El técnico del conjunto azulón recibió tarjeta roja directa y tuvo que abandonar el choque antes de la finalización del partido por "actitud agresiva" con el delegado de campo, tal y como recogió Díaz de Mera en el acta arbitral. Tras ello, el entrenador de Alicante mostró su versión en rueda de prensa, ante los medios de comunicación.

Bordalás, "convencido" en evitar la tarjeta roja

En este sentido, Bordalás explicó sus sensaciones sobre su expulsión en el minuto 87, pese a la victoria final del Getafe contra el Espanyol: ""Pues eso es algo que creo que no entiendo todavía. La verdad es que no lo merezco, porque vino un señor, no sé si era el delegado, a increparme, a insultarme, y simplemente le dije que se fuera para su banquillo. Ahí están las imágenes, creo que no lo merezco y estoy convencido de que se me quitará esa tarjeta roja. Hay un nivel de intensidad grande y son decisiones que se toman, a veces acertadas y en muchas ocasiones desacertadas, pero es lo que tiene". Tras el triunfo en el RCDE Stadium, el conjunto azulón recibirá al Athletic Club en El Coliseum, en un encuentro fijado para el domingo cinco de abril a las 17:00 (hora española).

De esta manera, Díaz de Mera, colegiado del Espanyol - Getafe que tuvo lugar en el RCDE Stadium, explicó en el acta arbitral los motivos de la expulsión de Bordalás: "En el minuto 87, el técnico José Bordalás Jiménez fue expulsado por el siguiente motivo: Por abandonar el área técnica, encarándose en actitud agresiva al delegado de campo. Tras ser expulsado, continuó protestando de forma ostensible al Árbitro Asistente 1". Además, el árbitro apuntó la expulsión que también recibió el propio delegado de campo: "En el minuto 87, el delegado Antonio Borrel Fabre fue expulsado por el siguiente motivo: Por dirigirse hacia el área técnica rival encarándose al entrenador rival con ganas de confrontación".

Los partidos de sanción que puede recibir Bordalás

Por otra parte, el artículo 127 del Comité de Competición, relativo a las protestas, explica las sanciones y el número de partidos que estaría sin estar disponible: "Tratándose de técnicos/as, preparadores/as físicos, delegados/as, médicos/as, ATS/FTP o encargados/as de material, se sancionará de uno a tres partidos de suspensión o por tiempo de hasta un mes". Por ello, a la espera de que el organismo diga lo contrario, Bordalás se perderá la visita del Athletic Club al Coliseum. Tras ello, el Getafe visitará el Ciutat de Valencia para verse las caras con el Levante, que ganó al Oviedo y sigue con el objetivo de poder lograr la permanencia en Primera División.

Además, el Getafe tendrá que visitar a la Real Sociedad de Pellegrino Matarazzo, que días antes disputará la final de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid. Por ello, Bordalás queda pendiente de la confirmación de su sanción o si, por el contrario, le quitan la tarjeta roja y puede sentarse en el banquillo del Coliseum en la próxima jornada de LaLiga EA Sports, que tendrá lugar tras la finalización del inminente parón de selecciones.