El Betis, campeón del I Mundial sub 12 LaLiga Futures

El equipo verdiblanco se impuso al Flamengo por 3-1 en una gran final que comenzó perdiendo y acabó remontando en los minutos finales gracias a los goles de Jasper y Lucas. Una muestra más de que la cantera del club verdiblanco está en un excelente momento

El Real Betis se proclamó campeón del I Mundial de fútbol sub 12 LaLiga Futures que se ha disputado en la localidad madrileña de Brunete durante estos días aprovechando el parón de selecciones del mes de marzo lo que ha provocado que tenga mayor visibilidad. El equipo verdiblanco se ha impuesto por 3-1 al Flamengo en la gran final en un partido en el que tuvo que luchar mucho, ya que comenzó perdiendo, y que se decidió en los minutos finales.

El Real Betis llegó al encuentro por el título con grandes sensaciones después de haber realizado un torneo muy bueno en el que ha ido superando a todos y cada uno de sus rivales. Sin embargo, el equipo verdiblanco sufrió en la primera parte ya que el Flamengo desplegó un excelente juego que le permitió ponerse por delante, en el minuto 10, gracias a Marcos Leonardo que de fuerte disparo, y culminando una gran jugada, puso el 0-1 en el marcador.

Lo intentó el Real Betis durante los minutos restantes de la primera parte, pero no pudo igualar a uno hasta la segunda mitad cuando Amari, tras una serie de rechazos, marcó a puerta vacía. El equipo verdiblanco no se conformó con el empate y se volcó en busca de la victoria, pero el gol que le puso por delante no llegó hasta los últimos minutos cuando en un saque de banda el balón quedó muerto en el área del Flamengo. Jasper, que estaba atento, se adelantó a todos y de volea hizo el 2-1. En el último minuto, Lucas anotó el definitivo 3-1 para darle el título de campeón a un Real Betis que demuestra así que su cantera está en uno de los mejores momentos de su historia.

La cantera del Real Betis vive un gran momento

La cantera del Real Betis atraviesa uno de los mejores momentos de su historia. El trabajo que está realizando Miguel Calzado y su grupo de trabajo es magnífico ya que casi todos los equipos de los escalafones inferiores están, al menos, peleando por los objetivos marcados si no consiguiéndolos.

Que el Real Betis se convierta en campeón del primer Mundial sub 12 de LaLiga Futures no es el único éxito de la cantera verdiblanca ya que el equipo juvenil se proclamó campeón de la Copa del Rey hace unas semanas y, por otro lado, el Betis C dirigido por Capi ascendió a la Tercera RFEF.