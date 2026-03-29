MotoGP 2026 GP Las Américas en directo | La carrera del Gran Premio de Las Américas de motociclismo con Marc Márquez, Jorge Martín y Pedro Acosta

Retransmisión en directo de la carrera del Gran Premio de Las Américas 2026 de MotoGP

¡Buenas noches! Comenzamos con nuestra retransmisión en directo de la carrera de MotoGP del Gran Premio de Las Américas 2026 , que se va a disputar en el circuito de Austin (Texas, Estados Unidos).

Hay que recordar que habrá cambios con respecto a lo vivido en la salida del sprint del sábado, ya que Bezzecchi y Bastianini han sido sancionados con dos posiciones y Marc Márquez tendrá que cumplir un 'long lap penalty' y perderá un tiempo precioso en las primeras vueltas.

En el warm up celebrado este mismo domingo, Marco Bezzecchi se ha exhibido en Austin y ha hecho el mejor tiempo por delante de Marc Márquez

La carrera de Moto3 ha finalizado con el triunfo de Guido Pini, el primero de un italiano en esta categoría desde octubre de 2022

El arranque de la carrera de Moto2 ha sido una locura . Nada más salir, accidente con el lider del Mundial, Holgado, y Roberts implicados. Y, en la curva 11, un accidente masivo en el que se han caído Sergio García, Filip Salac, Dani Muñoz, Ángel Piqueras, Alberto Ferrández, David Alonso y Collin Veijer

Bandera roja, Ángel Piqueras y Alberto Ferrández al hospital y sanción para Holgado, que endrá que tendrá que hacer una 'veulta larga' ya que los comisarios lo creen culpable de tirar a Roberts.

El australiano Senna Agius (Kalex) ha aprovechado el caos de Moto2 para hacerse con la victoria por delante del italiano Celestino Vietti (Boscoscuro) y el español Izan Guevara (Boscoscuro). Lo siguiente ya es MotoGP, en poco más de media hora

Gran salida de Pedro Acosta, que se pone por delante de Bezzcchi, Jorge Martín y Marc Márquez, Di Giannantonio, como en el sprint, ha perdido muchas posiciones en la salida

Tras la caótica carrera al sprint del sábado, que coronó a Jorge Martín por delante de Pecco Bagnaia, las sanciones con las que parte la carrera del domingo en el Gran Premio de Las Américas 2026 de MotoGP abren aún más las opciones en la cita de Austin.

A Marc Márquez, habitual dminador de este circuito, se le empezó a complicar todo a partir de la clasificación, en la que fue frenado por Bezzecchi y sólo pudo ser sexto. En el sprint salió bien, se puso tercero, pero arriesgó mucho en una maniobra y se fue al suelo, llevándose por delante a Di Giannantonio. Esa maniobra ha sido sancionada y tendrá que hacer una 'vuelta larga' en la carrera, por lo que pierde así casi todas sus opciones de pelear por las primeras posiciones.

También se ha visto mermado en sus opciones un Marco Bezzecchi que fue segundo en la clasificación, pero que ha sido sancionado con dos posiciones por interrumpir la vuelta de clasificación de Márquez. El italiano de Aprilia, que era líder del Mundial de MotoGP hasta que se cayó el sábado en el sprint y vio cómo Jorge Martín se imponía, tendrá ahora que salir por detrás de Acosta, de Bagnaia y de Di Gianantonio, que es el gran favorito en la carrera texana.

Pedro Acosta, por su parte, gana una posición y saldrá segundo, con lo que espera mejorar sus prestaciones con respecto a lo que pudo hacer el sábado en el sprint, cuando acabó en el podio, pero fue sancionado. Y pocos cuentan con un Pecco Bagnaia que estuvo a un paso de ganar en el sprint y que aparece este domingo como tapado en el GP de Las Américas.

Bagnaia, ganador en los dos últimos años en este gran premio de MotoGP, es la esperanza de las Ducati oficiales, que ven difícil que Marc Márquez pueda remontar hasta luchar por esas posiciones con el tiempo que va a perder tras tener que pasar por la zona delimitada para cumplir el 'long lap penalty' con el que fue sancionado.