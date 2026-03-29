Histórico triunfo de Pini en Las Américas

Un piloto italiano vuelve a ganar en Moto3 tras tres años y medio de sequía y frustra una nueva victoria del líder Máximo Quiles

Tres años y medio después, el italiano Guido Pini (Honda) rompía la mala racha de los pilotos transalpinos en la tercera categoría de MotoGP y se imponía en la carrera de Moto3 del Gran Premio de Las Américas 2026 tras derrotar al líder del mundial, el español, Máximo Quiles (KTM), por tan sólo 56 milésimas.

En una categoría dominada por los pilotos españoles, Pini logró sacar la cabeza. Desde que Dennis Foggia ganara en el Gran Premio de Tailandia de 2022, a principios de octubre de ese año, no había ganado un italiano en Moto3.

El dominio español en los últimos años ha sido absoluto y sólo se ha visto cuestionado por otro 'español', el colombiano David Alonso. El inicio de la presente temporada no parecía diferente. Quiles domina en la general, Álvaro Carpe (KTM), segundo del Mundial, tenía la 'pole position'... Sin embargo, esta categoría es muy igualada y los finales, a veces, se convierten en una lotería.

Fue el caso. A la penúltima vuelta se llegó con cuatro pilotos metidos en un pañuelo. El que lideraba era el hispano-argentino Valentín Perrone (KTM), pero a su rebufo estaban los tres antes mencionados, Carpe, Pini y Quiles, por este orden.

Carpe superó a Perrone y Quiles a Pini antes de que arrancara la última vuelta. La pelea estaba entre los dos primeros y todo hacía indicar que se jugarían el triunfo entre ellos. Sin embargo, apuraron mucho en la última curva y se fueron largos. Ahí, aparecieron Quiles y Pini y se metieron por el interior, pero el italiano estuvo más listo y superó al murciano sobre la línea de meta.

Carpe, finalmente, fue tercero y dejó a Perrone sin podio. Tras ellos, los también españoles Adrián Fernández y Adrián Cruces, quinto y sexto respectivamente, el finlandés Rico Salmela, el español Brian Uriarte, el italiano Matteo Bertelle y el británico Scott Ogden completaron el Top-10, todos ellos a los mandos de motos KTM.

Con este desenlace, Maximo Quiles refuerza su liderato en el Mundial, con 65 puntos, ya que Carpe, su más inmediato perseguidor, acabó por detrás de él. Ya le saca 23 puntos de diferencia, casi una carrera.

Clasificación Moto3 GP de las Américas 2026

1. G. Pini (Leopard Racing) 31:20.489

2. M. Quiles (CFMOTO Aspar Team) +0.056

3. Á. Carpe (KTM) +0.254

4. V. Perrone (Red Bull KTM Tech 3) +0.445

5. A. Fernández (Leopard Racing) +9.192

6. A. Cruces (CIP) +14.914

7. R. Salmela (Red Bull KTM Tech 3) +15.075

8. B. Uriarte (KTM) +15.105

9. M. Bertelle (LEVELUP - MTA) +15.240

10. S. Ogden (CIP) +15.570

Así va el Mundial de Moto3

Tras los 64 puntos de Máximo Quiles y los 42 que ahora mismo tiene Álvaro Carpe, Perrone y Pini ocupan las dos siguientes posiciones en el Mundial de Moto3 con 38 y 36 puntos, respectivamente. Quinteo es el Italiano Marco Motelli, que baja res posiciones y se queda con 32 puntos.