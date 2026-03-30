Así queda el Mundial de MotoGP tras el GP de las Américas 2026: puntos y posiciones con Martín, Acosta y Marc Márquez en el Top-5

Marco Bezzecchi sale líder del Gran Premio de Las Américas 2026, con Martín a cuatro puntos y Acosta completando el podio; Marc Márquez es quinto en el Mundial de MotoGP 2026

Tras perder el liderato por su caída en el sprint del sábado, Marco Bezzecchi recuperó la primera posición en el Mundial de MotoGP después de ganar la carrera del domingo en el Gran Premio de Las Américas Estados Unidos 2026 en el circuito de Austin.

Bezzecchi ha vencido en las tres primeras carreras de este Mundial de MotoGP 2026 y lo ha hecho dominando de principio a fin. La superioridad de las Aprilia quedó demostrada con el triunfo, el sábado, de Jorge Martín y con el doblete del domingo, ya que el madrileño fue segundo en la carrera larga.

Eso les permite a ambos mantener su pugna al frente del Mundial y sólo cuatro puntos les separan. Más lejos, a 21 puntos del liderato, está el que fuera líder tras el primer gran premio de la temporada, un Pedro Acosta que salió de Tailandia al frente de la clasificación, pero que tras la sanción del sábado, que le costó el podio en el sprint, dio por bueno el tercer puesto en la carrera larga.

Marc Márquez, por su parte, era sancionado tras derribar a Di Giannantonio en el sprint y, tras cumplir con la 'vuelta larga' en el quinto giro de la carrera, pudo remontar paso a paso hasta la quinta posición. Viendo en la situación en la que estaba, el de Cervera minimizó el desastre y se marcha de Austin con un buen puñado de puntos.

La próxima cita ya es en Europa, dentro de cuatro semanas, un Gran Premio de España, en Jerez de la Frontera, que es donde empiezan los equipos a dar el paso adelante. Lo harán con las Aprilia por delante, pero con Ducati, KTM y hasta Honda dando guerra.

Clasificación del Mundial de MotoGP 2026 después de tres carreras

1. M. Bezzecchi (Aprilia) - 81 puntos (25+31+25)

2. J. Martín (Aprilia) - 77 puntos (18+27+32)

3. P. Acosta (KTM) - 60 puntos (32+10+18)

4. F. Di Giannantonio (VR46) - 50 puntos (12+25+13)

5. M. Márquez (Ducati) - 45 puntos (9+25+11)

6. R. Fernández (Trackhouse) - 40 puntos (23+6+11)

7. A. Ogura (Trackhouse) - 37 puntos (17+16+4)

8. A. Márquez (Gresini) - 28 puntos (0+13+15)

9. P. Bagnaia (Ducati) - 25 puntos (8+2+15)

10. L. Marini (Honda) - 23 puntos (6+5+12)

11. E. Bastianini (Tech3) - 22 puntos (4+1+17)

12. B. Binder (KTM) - 17 puntos (13+0+4)

13. F. Morbidelli (VR46) - 14 puntos (8+4+2)

14. F. Aldeguer (Gresini) - 13 puntos (0+8+5)

15. J. Zarco (LCR) - 13 puntos (5+7+1)

16. D. Moreira (LCR) - 9 puntos (3+3+3)

17. F. Quartararo (Yamaha) - 6 puntos (2+4+0)

18. A. Rins (Yamaha) - 3 puntos (1+2+0)

19. J. Mir (Honda) - 3 puntos (3+0+0)

20. T. Razgatlioglu (Pramac) - 1 puntos (0+0+1)