Bezzecchi reina, Jorge Martín avisa y Marc Márquez saca petróleo de Texas

El italiano gana su tercera carrera, pero Martín acaba segundo en el GP de Las Américas 2026 y no se despega; el podio lo completa Pedro Acosta, mientras que Márquez remonta hasta la quinta posición

Tres de tres y récord de vueltas consecutivas liderando MotoGP. Que Marco Bezzecchi apenas aventaje a Jorge Martín se debe a sus errores los sábados, porque los domingos está imparable. El piloto de Aprilia lideró de principio a fin el Gran Premio de Estados Unidos 2026 y pese a salir cuarto en el circuito de Las Américas por una sanción de dos posiciones, ya era primero antes de que finalizara la primera vuelta, posición que nunca soltaría.

El piloto italiano y su compañero de equipo Jorge Martín lograron un doblete que deja clara la supremacía de las Aprilia en este inicio de campeonato y el paso atrás de unas Ducati que tuvieron como mejor hombre a Marc Márquez, pese a que sólo pudo ser quinto tras Fabio di Giannantonio, ya que lo hizo remontando desde la undécima posición a la que fue 'condenado' por tener que cumplir en el arranque de la carrera una 'vuelta larga' por haber derribado el día anterior, precisamente, a Diggia.

Pedro Acosta, que aguantó cuanto pudo a Bezzecchi desde la segunda posición, dio por bueno la tercera y dejó pasar a Jorge Martín para evitar una sanción como la del día anterior, cuando las presiones de las ruedas le dejaron sin podio en el sprint.

La carrera fue bonita y emocionante en los puestos intermedios y aburrida en la cabeza. Bezzecchi tomó el mando y, pese a que Acosta y Martín, le aguantaron, puso un segundo de ventaja a mitad del recorrido y lo mantuvo hasta el final.

Por detrás sí pasaron cosas y algunas de ellas dejaron claro que en el mes que queda hasta el Gran Premio de España Ducati tendrá mucho que trabajar. Pecco Bagnaia luchó con 'Diggia' por la quinta plaza hasta que las ruedas dijeron basta y acabó cayendo hasta la décima posición.

Marc Márquez alcanza lo máximo

Marc Márquez remontó puesto a puesto hasta alcanzar esa quinta plaza que, viendo cómo iba la Ducati y desde donde tenía que partir, era a lo máximo que podía aspirar.

La emoción la puso Ogura, que se mostró rapidísimo y cuando ya iba a entrar en posiciones de podio, rebajando el tiempo de la cabeza, su moto dijo basta. Y también un Joan Mir que, como en el sprint, vio cómo una caída frustraba sus opciones para haber estado en las primeras posiciones con su Honda.

Con esta victoria, Bezzecchi recupera el liderato del Mundial de MotoGP 2026, con 81 puntos, cuatro más que Jorge Martín y 21 más que Pedro Acosta, que es tercero. Marc Márquez es quinto ahora mismo del Mundial, con 45 puntos.

Clasificación Carrera MotoGP GP Las Américas Estados Unidos 2026

1. M. Bezzecchi (Aprilia) 40:50.653

2. J. Martín (Aprilia) +2.036

3. P. Acosta (KTM) +4.497

4. F. Di Giannantonio (VR46) +6.972

5. M. Márquez (Ducati) +8.100

6. E. Bastianini (Tech3) +8.243

7. A. Márquez (Gresini) +11.253

8. R. Fernández (Trackhouse) +13.129

9. L. Marini (Honda) +14.471

10. P. Bagnaia (Ducati) +14.544

11. F. Aldeguer (Gresini) +21.063

12. B. Binder (KTM) +22.062

13. D. Moreira (LCR) +22.201

14. F. Morbidelli (VR46) +24.371

15. T. Razgatlioglu (Pramac) +25.549

16. J. Miller (Pramac) +26.309

17. F. Quartararo (Yamaha) +27.136

18. A. Rins (Yamaha) +38.701