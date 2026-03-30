El problema de la Ducati de Marc Márquez, al descubierto

Pecco Bagnaia y Di Giannantonio desvelan dónde está el problema de Ducati y David Tardozzi espera "traer algo de vuelta para Jerez"

La entrada de Marc Márquez en el box de Ducati nada más acabar el Gran Premio de Estados Unidos 2026, en el circuito de Las Américas, podría indicar que estaban celebrando algo. Sólo era un quinto puesto, pero todos sabían que era lo máximo a lo que ese día podían aspirar y que sólo por el talento del piloto de Cervera seguían vivos en la lucha por el campeonato del mundo.

Ya no es el estreno en un circuito donde las KTM iban mejores y en el que Marc Márquez no suele brillar. Ni tampoco es un circuito, como el Ayrton Senna, que era nuevo para todos. Austin es de sobra conocido, es un trazado que Marc Márquez domina con su maestría y en el que las Aprilia siguen muy por delante.

Sólo la caída de Bezzecchi en el sprint del sábado evitó, tal vez, dos dobletes de la marca italiana. Y, en carrera, no ha habido rival en ninguna de las tres carreras. La preocupación de Gigi Dall'Igna está justificada, pese a las palabras tranquilizadoras de Marc Márquez, que asumía culpas.

El piloto catalán señaló que es él y no la moto la que deben mejorar, pero su compañero Pecco Bagnaia era más explícito y destacaba todas las deficiencias de su Ducati, que se quedó sin ruedas al final de la carrera de Las Américas y cayó hasta la décima posición.

"No puedo entrar en las curvas a derechas, porque pierdo la -rueda- trasera. Con esta moto tenemos que girar con la goma trasera y eso destroza las gomas. En la última vuelta, Marini me adelantó por fuera, eso te da una idea de cómo estaban mis neumáticos", señalaba el dos veces campeón del mundo, quien afirma que en las últimas vueltas, en Austin, le "faltó de todo" y notó "una caída en las gomas muy grande". "En las últimas dos casi me caigo varias veces; las gomas traseras estaban muertas", reiteraba el piloto de Turín.

Las quejas de Bagnaia, que se unen a las de Di Giannantonio, ya las asume una Ducati que ha visto cómo Aprilia le ha pasado claramente y como las KTM también lo han hecho en algunos circuitos. Si el pasado año ya crearon dudas y apenas se vio evolución con respecto a 2024, en este caso, todo ha ido a peor.

David Tardozzi espera una mejoría de Ducati en Jerez

"Di Giannantonio y Bagnaia dijeron claramente que no podían controlar el neumático trasero. Dependían demasiado de él, el desgaste era excesivo, especialmente en el lado derecho, y llegó un punto en que ya no pudieron seguir peleando", reconoce el team manager de Ducati, Davide Tardozzi, quien espera "traer algo de vuelta a Jerez".

El veterano técnico de Ducati espera una reacción, sobre todo, porque está Marc Márquez, porque tendrá un mes para seguir recuperándose de su lesión en el hombro y porque no se ve tan lejos de las Aprilia como puede parecer. "Es cierto que ya no somos la moto dominante de los últimos años, pero tampoco somos la que ves hoy en clasificación. Ha habido episodios desafortunados, como en Tailandia, donde Marc habría subido al podio de no ser por el problema con el neumático trasero. Debemos ser más cuidadosos en nuestra gestión y comprender mejor las necesidades de los pilotos, ha habido situaciones que no los han puesto en las mejores condiciones", sentenciaba Tardozzi.