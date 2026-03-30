Marc Márquez sufre en Austin, se queda sin podio y hace autocrítica: ''Tengo que mejorar yo''

El de Cervera no pudo repetir su dominio histórico en Austin tras una sanción y problemas físicos que le dejaron quinto y asume la culpa: "Tengo que encontrar mi 100% nuevo"

Austin solía ser el jardín privado de Marc Márquez. Entre 2013 y 2021, el de Cervera impuso su ley hasta en siete ocasiones, convirtiéndose incluso en el piloto más joven de la historia en ganar en la categoría reina en este trazado. Sin embargo, aquellos años de dominio absoluto en Austin hoy parecen recuerdos borrosos. En esta edición, Márquez se vio obligado a remar a contracorriente tras una clasificación complicada que le dejó sexto en parrilla y con una sanción de long lap pendiente que terminó por dinamitar sus opciones de podio.El resultado final fue un quinto puesto que, analizando con frialdad, le deja un sabor de boca bastante amargo al ser la segunda mejor Ducati en meta, pero lejos del ritmo de Bezzecchi y Jorge Martín.

Marc Márquez admite sus errores

El propio Marc fue muy claro al finalizar la prueba sobre el lastre que supuso su error en la jornada previa: ''Pagamos el error del sábado. Es lo que pasa en MotoGP, que a veces lo que pasa el sábado te penaliza el domingo. Cuando estas en aire sucio ruedas un segundo más lento que cuando vas solo; es prácticamente imposible''. La sanción le hizo caer de la séptima a la undécima posición, obligándole a un esfuerzo extra para remontar que mermó sus neumáticos y sus fuerzas. Según sus palabras, ''la penalización, además, la cumples en las primeras vueltas, que es cuando más perjudica''.

A pesar de los adelantamientos, la frustración de no estar en la pelea real por la victoria era evidente: ''No ha sido muy divertido, me divierto más peleando por ganar''. Sus cálculos indica que, de no haber mediado la sanción, el cajón era una posibilidad real, ya que cruzó la meta a solo tres segundos y medio de Pedro Acosta, asegurando que sin la penalización ''no habría podido ganar, pero si puede que pelear por el podio''.

Los achaques de la lesión

Más allá de la moto, el aspecto físico sigue siendo el gran caballo de batalla para Márquez, especialmente tras el toque con Di Giannantonio el sábado. "La caída no ayudó, porque tengo muy hinchado el brazo. Pero ahora tengo tres semanas para seguir evolucionando", admitió con la vista puesta en la recuperación. Marc reconoce que su pilotaje ha tenido que mutar: "En las primeras vueltas es donde más sufro con mi físico, porque todo se vuelve más agresivo, tengo que hacer más fuerza y no tengo esa fuerza de más que necesito. Ahora debo dejar pasar las seis, siete primeras vueltas, cuando la goma cae, y entonces encuentro mi ritmo. Todas mis mejores vueltas son al final".

Lejos de culpar a la máquina por el doblete de Aprilia, Marc asume la responsabilidad de su propio crecimiento: "Tengo que mejorar yo; no la moto. Tengo que encontrar mi 100% nuevo. Después de una lesión hay que encontrarlo siempre dónde está ese nuevo máximo". Con el Mundial rumbo a Europa, la jerarquía de Ducati está bajo la lupa, especialmente ante un Bezzecchi que asusta. Ante esto, Marc tira de ironía: "Cuando un piloto ha liderado todas las vueltas de los domingos, está claro el panorama. Aunque puede que Bezzecchi siga diciendo que yo soy el favorito".