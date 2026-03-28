Marc Márquez la lía y Jorge Martín acaba líder del Mundial

El vigente campeón de MotoGP se precipitó al intentar un adelantamiento y terminó por los suelos, llevándose por delante al italiano Fabio di Giannantonio

¡Fantástica carrera sprint la que hemos vivido en Austin! El español Jorge Martín (Aprilia RS-GP) fue el más regular –y listo– para esperar su momento y hacerse con la victoria en la carrera esprint del Gran Premio de los Estados Unidos, disputada en el Circuito de Las Américas (COTA) en Austin, y además colocarse líder del Mundial de MotoGP al adelantar en la última vuelta al italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP26).

Así es. Martín se ha convertido en el nuevo líder de la competición por sólo un punto de ventaja sobre su compañero Marco Bezzecchi, todo ello tras una fantástica maniobra frente a Bagnaia que nos hizo recordar a ese impetuoso campeón del mundo de 2024. ¿Y Marc Márquez? Por los suelos casi desde el principio.

Antes de entrar en profundidad con lo ocurrido con el vigente campeón, no podemos dejar por el camino a Pedro Acosta, que fue tercero; eso sí, al término de la carrera fue avisado de que su actuación estaba siendo investigada por no cumplir con el porcentaje de presión de neumáticos durante la carrera, lo que podría suponer una penalización de ocho segundos que relegaría a la novena posición.

Volviendo a Márquez, quien salió desde la sexta plaza, este protagonizó un percance en la primera vuelta fruto de precipitarse a la hora de querer adelantar en la curva 12 al italiano Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26), autor de la 'pole position'. ¿Resultado? Ambos al suelo.

La elección del neumático de Jorge Martín, clave

Salvo en el caso de Jorge Martín (Aprilia RS-GP), que optó por neumáticos intermedios tanto en la rueda delantera como en la trasera, el resto de la parrilla de MotoGP montó el intermedio delante y el blando detrás, sólo faltaba saber si el piloto madrileño habría acertado con esa decisión y por el triunfo conseguido se podría decir que así fue.

Lo cierto es que Martín realizó una carrera perfecta, una en la que jamás se precipitó hasta encontrar su momento en los instantes finales de la prueba. Sin duda es un triunfo que sabe a gloria, ya que es el primero de la temporada, llegando además después de dejar atrás una larga lesión.

La tremenda equivocación de Marc Márquez

A nadie escapa que Marc Márquez es muy impetuoso. Si algo ha tenido siempre claro el de Ducati es que no sabe correr a medio gas, por lo que no sorprende en ocasiones lleguen errores como el de esta carrera sprint en Austin, ya que con solo 10 vueltas de carrera sintió la necesidad de escalar puestos cuanto antes. A todo pasado fue un error, pero es él quien se la juega en la moto.