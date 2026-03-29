Así queda la Clasificación general final de la Volta a Catalunya 2026
Jonas Vingegaard gana la Volta a Catalunya 2026 tras una última jornada en la que no se dieron cambios significativos en la general
Jonas Vingegaard ha comandado la general de la Volta a Catalunya 2026 tras la última etapa, en una carrera que ha dominado, se ha hecho con las etapas importantes y ha sacado minuto y medio a su más inmediato perseguidor, el francés Lenny Martínez.
Remco Evenepoel sólo ha podido ser quinto, a más de dos minutos del danés, y algunos de los favoritos al próximo Giro de Italia, como Joao Almeida o Enric Mas, han dejado alguna duda a poco más de un mes de que dé inicio la primera grande de la temporada ciclista.
El español mejor clasificado ha sido el veterano Mikel Landa, decimoquinto, mientras que el joven belga Cian Uijtdebroeks ha hecho su primera gran carrera con el Movistar Team y ha acabado en el Top-10.
Clasificación general de la Volta a Catalunya 2026
1. Vingegaard, Jonas (Team Visma | Lease a Bike) 25:56:36
2. Martinez, Lenny (Bahrain Victorious) + 01:22
3. Lipowitz, Florian (Red Bull-BORA-hansgrohe) + 01:30
4. Paret-Peintre, Valentin (Soudal Quick-Step) + 01:43
5. Evenepoel, Remco (Red Bull-BORA-hansgrohe) + 02:13
6. Gall, Felix (Decathlon CMA CGM Team) + 03:17
7. Skjelmose, Mattias (Lidl-Trek) + 04:11
8. Uijtdebroeks, Cian (Movistar Team) + 05:20
9. Riccitello, Matthew (Decathlon CMA CGM Team) + 05:25
10. Carapaz, Richard (EF Education-EasyPost) + 05:36
11. Buitrago, Santiago (Bahrain Victorious) + 06:15
12. Onley, Oscar (INEOS Grenadiers) + 06:18
13. O'Connor, Ben (Team Jayco-AlUla) + 06:22
14. Fortunato, Lorenzo (XDS Astana Team) + 06:32
15. Landa, Mikel (Soudal Quick-Step) + 06:32
16. Bennett, George (NSN Cycling Team) + 08:36
17. Hindley, Jai (Red Bull-BORA-hansgrohe) + 09:20
18. Vergallito, Luca (Alpecin-Premier Tech) + 09:21
19. Berwick, Sebastian (Caja Rural-Seguros RGA) + 09:23
20. Lopez, Juanpe (Team Visma | Lease a Bike) + 10:32
22. Kuss, Sepp (Team Visma | Lease a Bike) + 11:01
23. Parra ,José Félix (Caja Rural-Seguros RGA) + 11:29
24. Mas, Enric (Movistar Team) + 12:50
25. Zana, Filippo (Soudal Quick-Step) + 13:49
26. Rodriguez, Carlos (INEOS Grenadiers) + 14:43
27. Leknessund, Andreas (Uno-X Mobility) + 15:18
28. López, Martin (XDS Astana Team) + 15:30
29. Guardeño, Jaume (Caja Rural-Seguros RGA) + 15:53
30. Rodrigue, Cristian (XDS Astana Team) + 16:01
31. Martin-Guyonnet, Guillaume (Groupama-FDJ United) + 16:43
32. Castellon, Jan (Caja Rural-Seguros RGA) + 19:24
33. Ciccone, Giulio (Lidl-Trek) + 19:47
34. Sosa, Ivan (Equipo Kern Pharma) + 20:11
35. Agirre, Jon (Euskaltel-Euskadi) + 20:29
36. Bouwman, Koen (Team Jayco-AlUla) + 21:15
37. Soler, Marc (UAE Team Emirates-XRG) + 21:34
38. Almeida, João (UAE Team Emirates-XRG) + 21:43
39. Svestad-Bårdseng, Embret (INEOS Grenadiers) + 26:36
40. Bizkarra, Mikel (Euskaltel-Euskadi) + 26:40
41. Staune-Mittet Johannes (Decathlon CMA CGM Team) + 27:12
42. Quintana, Nairo (Movistar Team) + 27:47
43. Diaz ,Jose Manuel (Burgos Burpellet BH) + 28:15
44. Munton, Byron (Modern Adventure Pro Cycling) + 28:42
45. McNulty, Brandon (UAE Team Emirates-XRG) + 28:48
46. Eulalio, Afonso (Bahrain Victorious) + 28:58
47. Omrzel, Jakob (Bahrain Victorious) + 30:10
48. Molard, Rudy (Groupama-FDJ United) + 30:26
49. Pericas, Adria (UAE Team Emirates-XRG) + 30:36
50. Verona, Carlos (Lidl-Trek) + 32:52