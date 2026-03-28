Jonas Vingegaard se queda sin rivales

El corredor danés del equipo Visma se impone en la sexta etapa de la Volta a Catalunya y da un nuevo zarpazo a la clasificación general de la prueba

De exhibición en exhibición. Así está completando Jonas Vingegaard una Volta a Catalunya en la que no está encontrando a quien el tosa cuando se empina la carretera. ¿Pruebas? Lo vivido en una sexta etapa en la que se impuso en solitario en el Santuario de Queralt para llegar a Barcelona con la tranquilidad que da la ventaja respecto a sus perseguidores más inmediatos: 1:22 sobre el francés Lenny Martínez (Bahrain Victorious) y 1:30 sobre el alemán Florian Lipowitz (Red Bull-Bora-Hansgrohe), que cruzaron la meta en esta jornada de sábado a 10 segundos del danés.

Siguiendo con el orden de la clasificación general, tenemos que el también galo Valentin Paret Peintre (Soudal-Quick Step) y el belga Remco Evenepoel, que este sábado trabajó para su compañero Lipowitz, completan el top-5 de una general en la que destaca Richard Carapaz (EF Education - EasyPost), que escala hasta el décimo puesto. El ecuatoriano firmó una gran etapa después de cruzar la meta en sexta posición, a 1:29 de Vingegaard, dejando claro que su temporada va en línea ascendente.

Viendo el rendimiento del danés, ya son muchos los que empiezan a vislumbrar una gran batalla entre este y Tadej Pogacar en el aún lejano Tour de Francia. Por cierto, el esloveno del equipo UAE también se llevó una etapa similar en la Volta hace dos años.

Una escapada de gran nivel

En cuanto al desarrollo de la etapa, de 158,2 kilómetros, incluyendo los ascensos al Coll de la Batallola, de tercera categoría, el coloso Coll de Pradell (especial) y la Collada de Sant Isidre, de primera, antes de una subida final al Santuario de Queralt, ya en los primeros compases los ataques se multiplicaron para conformar la fuga del día con quince ciclistas. Entre ellos destacaban nombres de equipos punteros como el italiano Giulio Ciccone (Lidl-Trek), que pugnaba por el maillot de montaña, el neerlandés Bart Lemmen (Visma), Carapaz , el italiano Mattia Cattaneo (Red Bull-Bora-Hansgrohe) y el colombiano Nairo Quintana (Movistar Team).

Pese a que la escapada hizo camino, en el penúltimo puerto –la Collada de Sant Isidre– los Red Bull relevaron a los Visma y aumentaron el ritmo para dar caza a los fugados, lo que provocó que Vingegaard se quedara sin gregarios a 28 kilómetros del final, aunque tampoco los necesitó.

Jonas Vingegaard da el golpe definitivo

Vingegaard y otros tres de los seis primeros clasificados –Lipowitz,Lenny Martínez y Paret-Peintre– siguieron el ritmo diabólico de Evenepoel en el descenso, que redujo el grupo perseguidor a seis corredores. Gall, segundo antes del inicio de la etapa, quedó rezagado y cedió 2:08 en la línea de meta.

Con Ciccone ya neutralizado, el ritmo del danés, el belga y los otros tres favoritos, alejaron de la victoria al ecuatoriano Richard Carapaz, el último superviviente de la escapada, que, pese a ello, escaló hasta la décima posición en la general. Y en las rampas de Queralt, a rebosar de aficionados en los últimos metros, Vingegaard dio el hachazo definitivo a la Volta antes de su última etapa, con salida y llegada en Barcelona, de 95,1 kilómetros, subiendo dos veces el Castillo de Montjuïc.