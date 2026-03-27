Caos en la Volta a Catalunya: se caen dos favoritos, Jonas Vingegaard aprovecha y Enric Mas se queda por el camino

El corredor danés del equipo Visma gana la quinta etapa de la Volta a Catalunya y se coloca como líder de la clasificación general

Etapa realmente bonita la que hemos vivido este viernes 27 de marzo en la Volta a Catalunya. Tras cuatro jornadas casi plenas al sprint, la alta montaña llegó a la prueba de una semana para vivir un auténtico caos por momentos, ya que en el descenso previo al Coll de Pal acabaron por el suelo tanto Thomas Pidcock como Joao Almeida, dos de los favoritos. Ante tal escenario, Jonas Vingegaard no dudó y aprovechó para dar un zarpazo a la carrera para ponerse líder de la clasificación general. Mientras, y en lo que concierne a la presencia española, el mejor fue Enric Mas; eso sí, lejos de los mejores.

En una jornada recortada nuevamente por el mal tiempo, aunque solo en dos kilómetros, el danés del equipo Visma fue con diferencia el más fuerte. Primero cambió el ritmo a 7 kilómetros de meta llevándose con él a Remco Evenepoel; sin embargo, el belga apenas duró a rueda del dos veces ganador del Tour de Francia, quien se terminó por ir en solitario a a 5,9 kilómetros del final para cruzar la meta con 51 segundos de ventaja sobre el austríaco Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team), que terminó segundo. Lenny Martínez completó el podio de la etapa a 1:01 del danés.

Tal y como pareció cuando fue capaz de cazar en llano a Evenepoel en la tercera jornada de la ronda catalana, Jonas Vingegaard ha dejado claro que es el máximo favorito para llevarse la carrera. Lejos de realizar una violenta arrancada para batir a sus rivales, le valió con poner un ritmo alto para que todos fuesen cayendo de maduros; si bien no es menos cierto que decepcionó el rendimiento de un Evenepoel que se quedó muy pronto y que terminó entrando en meta en sexto lugar a un minuto y 38 segundos del corredor del conjunto neerlandés.

Thomas Pidcock y Joao Almeida, por los suelos

La mala noticia del día llegó con la caída sufrida por dos de los favoritos a la etapa (y a la general): Thomas Pidcock y Joao Almeida. Tanto el británico como el portugués se fueron al suelo a 28 kilómetros de meta para quedar fuera de juego. Es cierto que el de UAE volvió al grupo principal, pero se quedó rápido en cuando se empinó la carretera. Pidcock por su parte lo pasó peor y terminó cruzando la meta a 29 minutos de Vingegaard...