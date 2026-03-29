Brady Gilmore le da otro disgusto a Evenepoel en la fiesta de Vingegaard

El ciclista australiano del equipo de Andrés Iniesta gana la última etapa de la Volta a Catalunya 2026, que coronó a Jonas Vingegaard

El australiano Brady Gilmore (NSN Cycling Team) se ha impuesto al esprint en la última etapa de la Volta a Catalunya, que ha servido para coronar a un Jonas Vingegaard que tenía sentenciada la prueba tras imponerse en las dos etapas previas, que decidieron la clasificación final.

En una jornada final sin contratiemos, que a veces suele ser decisiva, pero que, en esta ocasión, ya tenía lo importante decidido, Vingegaard no dio opción a la sorpresa y su equipo controló la jornada en todo momento.

Eran, como suele ser habitual, un recorrido en Barcelona, de 95 km, en un circuito que tiene Montjuic como dificultad y que ahí es donde suelen producirse las diferencias. No ocurrió así en esta ocasión y el ciclista del conjunto de Andrés Iniesta acabó imponiéndose por delante del francés Dorion Godon (Ineos Grenadiers) y el belga Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe), segundo y tercero, respectivamente.

Vingegaard llegó a cola del grupo cabecero, formado por 34 corredores, en los que entró escoltado por los españoles Enric Mas y Mikel Landa, además de por el joven belga Cian Uijtdebroeks (Movistar Team). David González (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team) entró cuarto en meta, como mejor español.

No hubo cambios significativos en la general tras esta jornada, en la que el Team Visma controló la prueba. "He ganado dos etapas y la general. Ha sido una gran semana y estoy muy contento por ello. Ha sido un fantástico inicio de temporada para mí y espero seguir así", señalaba un Jonas Vingegaard que venía de ganar también la París-Niza.

"Me siento bien en este momento. Quizá no estoy todavía en el mejor momento porque este año hemos planificado estar mejor a medida que avance el año", añadía el danés, que tiene el Giro como primera meta y el Tour como gran objetivo. "Mi objetivo principal era la clasificación general. Los Red Bull hoy hicieron un magnífico trabajo y me han dejado correr en solitario y han intentado atacarme. Han hecho un gran trabajo y por suerte me he podido defender y mantener el maillot", concluía.

Clasificación de la etapa 7 de la Volta a Catalunya 2026

1. Gilmore, Brady (NSN Cycling Team) 02:06:44

2. Godon, Dorian (INEOS Grenadiers) m.t

3. Evenepoel, Remco (Red Bull-BORA-hansgrohe) m.t

4. González, David (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team) m.t

5. L'Hote, Antoine (Decathlon CMA CGM Team) m.t

6. Remijn, Senna (Alpecin-Premier Tech) m.t

7. Vergallito, Luca (Alpecin-Premier Tech) m.t

8. Gualdi, Simone (Lotto-Intermarché) m.t

9. Martinez, Lenny (Bahrain Victorious) m.t

10. Mulubrhan, Henok (XDS Astana Team) m.t

11. Debruyne, Ramses (Alpecin-Premier Tech) m.t

12. Martin-Guyonnet, Guillaume (Groupama-FDJ United) m.t

13. Gaudu, David (Groupama-FDJ United) m.t

14. Onley, Oscar (INEOS Grenadiers) m.t

15. Ciccone, Giulio (Lidl-Trek) m.t

Clasificación general de la Volta a Catalunya 2026 tras la etapa 7

1. Vingegaard, Jonas (Team Visma | Lease a Bike) 25:56:36

2. Martinez, Lenny (Bahrain Victorious) + 01:22

3. Lipowitz, Florian (Red Bull-BORA-hansgrohe) + 01:30

4. Paret-Peintre, Valentin (Soudal Quick-Step) + 01:43

5. Evenepoel, Remco (Red Bull-BORA-hansgrohe) + 02:13

6. Gall, Felix (Decathlon CMA CGM Team) + 03:17

7. Skjelmose, Mattias (Lidl-Trek) + 04:11

8. Uijtdebroeks, Cian (Movistar Team) + 05:20

9. Riccitello, Matthew (Decathlon CMA CGM Team) + 05:25

10. Carapaz, Richard (EF Education-EasyPost) + 05:36

11. Buitrago, Santiago (Bahrain Victorious) + 06:15

12. Onley, Oscar (INEOS Grenadiers) + 06:18

13. O'Connor, Ben (Team Jayco-AlUla) + 06:22

14. Fortunato, Lorenzo (XDS Astana Team) + 06:32

15. Landa, Mikel (Soudal Quick-Step) + 06:32

16. Bennett, George (NSN Cycling Team) + 08:36

17. Hindley, Jai (Red Bull-BORA-hansgrohe) + 09:20

18. Vergallito, Luca (Alpecin-Premier Tech) + 09:21

19. Berwick, Sebastian (Caja Rural-Seguros RGA) + 09:23

20. Lopez, Juanpe (Team Visma | Lease a Bike) + 10:32