Giro de Italia 2026 | Etapa 7, recorrido, perfil, horarios y dónde ver en TV hoy la etapa entre Formia - Blockhaus

Es momento de la alta montaña en la primera gran vuelta de la temporada de ciclismo en ruta, que celebra su edición número 109 y ahora afronta la séptima etapa sobre el macizo de la Maiella

El portugués Afonso Eulalio (Bahrain Voctorious) vivió en la meta de Potenza el día más feliz como ciclista.IMAGO

El viernes 15 de mayo, el Giro de Italia 2026 afronta la etapa más larga del recorrido y también la primera de alta montaña. El pelotón partirá desde Formia para recorrer un total de 244 km rumbo a Blockhaus.Es momento de la alta montaña en la primera gran vuelta de la temporada de ciclismo en ruta, que celebra su edición número 109 y ahora afronta la séptima etapa sobre el macizo de la Maiella.La Corsa Rosa regresa a Blockhaus cuatro años después de la exhibición de fuerza de Jai Hindley, quien gracias a su sprint en ascenso dio un paso decisivo rumbo a la conquista del Giro de Italia 2022.Será una etapa maratoniana, aunque esta vez se superan ampliamente los 200 kilómetros de recorrido, pese a que solo habrá un puerto de montaña antes del ascenso final: el paso por Roccaraso.

Perfil de la etapa 7 del Giro de Italia 2026

Se trata de una jornada ideal para escaladores puros, con llegada en alto después de 244 km de recorrido. Durante la primera mitad de la etapa habrá pocos tramos por encima de los 100 metros de altitud (Itri justo después de la salida, Ausonia y la subida previa al esprint intermedio de Venafro en el km 112), tras lo cual la carrera adoptará un perfil claramente montañoso.

En el cruce de Rionero Sannitico se superará la barrera de los 1.000 metros y, después de Castel di Sangro, comenzará el ascenso hacia los 1.245 metros de Roccaraso. Posteriormente llegarán la breve subida de Serra Malvone (1.389 m) y otro corto ascenso hacia Passo San Leonardo (1.282 m), antes de adentrarse desde Roccamorice en las numerosas curvas del puerto de categoría 1 de Blockhaus, con pendientes superiores al 9% en los últimos 10 kilómetros y rampas máximas del 14%.

Horario Giro de Italia 2026, etapa del 13 de mayo

- Salida: desde Formia (Italia) a las 10:55 horas

- Llegada: en Blockhaus (Italia), prevista alrededor de las 16:50.

Horario y dónde ver por televisión y online la 2ª etapa del Giro de Italia 2026

Para todo aquel que no se quiera perder absolutamente nada, el Giro de Italia 2026 se puede seguir por diversos canales, algunos de pago y otros en abierto. El Giro de Italia 2026 se puede ver en España por la plataforma HBO MAX y también por Eurosport. Este último comenzará a emitir la etapa 2 del Giro de Italia 2025 a partir de las 10:30 horas.

Para aquellos aficionados que quieran seguir la carrera por Eurosport, este canal está integrado en las siguientes plataformas: Movistar+, Orange TV y DAZN.

La única opción de poder ver completamente gratis el Giro 2026 desde España es el canal autonómico EITB, que retransmite el tramo final de cada etapa.

Para conocer todo lo que ha pasado en la etapa del Giro 2025 a su finalización, no dude en consultar la web de ESTADIO Deportivo para leer la crónica más completa y los detalles de la misma, así como el horario y el perfil de la siguiente etapa.