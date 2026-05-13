Igor Arrieta deslumbra en el Giro con una épica remontada para cantar victoria

El corredor español del equipo UAE remata una excelente (y dura) escapada con un espectacular sprint en Potenza para batir a la nueva maglia rosa, Alfonso Eulalio, en los últimos 100 metros de una etapa de más de 100 kilómetros

¡Qué carrerón ha hecho Igor Arrieta! El ciclista español del equipo UAE Team Emirates ha dado una lección de pundonor, talento y fuerza para sobreponerse a una doble caída y terminar alzando los brazos en la meta de la 5ª etapa del Giro de Italia 2026, la cual estaba situada en Potenza tras más de 200 kilómetros de recorrido.

En una jornada marcada por el mal tiempo –lluvia, viento, granizos...– Arrieta se coló en la escapada del día, en la cual también iba un Alfonso Eulálio que se viste de rosa, para primero romper la fuga con un ataque a 50 kilómetros de meta y terminar rematando la faena cuando todos lo daban por perdido, ya que a poco más de dos kilómetros para meta no podía mantener la trazada y se salía del camino hacia la llegada. Parecía que no lo conseguiría, ya que el portugués iba a con todo lanzado hacia el triunfo, pero el español sacó fuerzas de flaqueza para terminar alcanzando la gloria en la 'Corsa Rosa'.

El camino hace la mejor victoria de su carrera (por ahora) ha estado repleto de momentos increíbles. Cuado parecía que se jugaría el triunfo en un mano a mano con Eulálio, ha perdido el control de la bici para irse al suelo en una curva. Ha reaccionado lo más rápido posible, pero con unos 10 kilómetros a meta parecía que el luso lo tenía hecho. Sin embargo, este último también ha dado con sus huesos en el suelo, lo que ha permitido a Arrieta volver a colocarse a la par. Y ya para rematar, 'equivocación' de camino y extenuante remontada para terminar alzando los brazos.

Alfonso Eulálio, nuevo líder del Giro de Italia

Así es. Iniciando la jornada a poco más de un minuto de Giulio Ciccone, el corredor portugués Alfonso Eulálio se metió en la escapada buena del día, tuvo fuerzas para cazar a Igor Arrieta y terminó entrando en la línea de meta con 7 minutos y 10 segundos sobre el grupo de favoritos, lo cual le ha valido para colocarse la maglia rosa.

Mientras el del equipo Bahrain Victorious rodaba hacia la gloria, Ciccone dejó una de las estampas surrealistas de esta edición del Giro al ponerse a tirar del pelotón él solo. No quería perder el rosa, pero sin colaboración de nadie era un hecho consumado pese a sus esfuerzos. Al final, líder Eulálio con una amplia renta.

Máxima precaución entre los favoritos

Aunque a cinco kilómetros de meta los corredores debían afrontar un muro que podía dar pie a que algún favorito se lanzase para ganar unos segundos, finalmente estos han optado por guardar la ropa viendo lo peligroso que estaba el asfalto, dejando para el Blockhaus, llega el viernes, la primera gran batalla entre los gallos de la carrera.