El Movistar Team toca fondo tras la Volta a Catalunya

Pese a que la general arregló algo el desaguisado, principalmente con Cian Uijtdebroeks y Juanpe López, su descenso en el ránking World Tour continúa

Situado desde hace unos días en puestos de descenso del ranking UCI World Tour, el Movistar Team afrontaba en tierras catalanas de una semana clave para empezar la remontada, con la presencia de sus dos mejores hombres Cian Uijtdebroeks y Enric Mas, además de Einer Rubio o Nairo Quintana.

A eso unía esta semana la celebración de clásicas importantes como la E3 Saxo Classic, en la que se impuso Van der Poel, o la En los Campos de Flandes (In Flanders Fields), en la que este domingo sorprendía el velocista de Alpecin Jasper Philipsen ante la ausencia en cabeza de los dos favoritos, el propio Van der Poel y Wout van Aert.

No se esperaba la victoria del equipo español en la Volta a Catalunya, ya que aparte de Jonas Vingegaard, la cita catalana contaba con algunos de los ciclistas que están en mejor momento de forma y que buscan ponerse a punto para el Giro de Italia.

Sin embargo, tampoco esperaba tan pocas prestaciones de sus ciclistas, ya que apenas aparecieron en las etapas y, de hecho, antes del final, sólo sumaban seis puntos parciales y el equipo ocupaba uno de los últimos puestos en puntos UCI de la Volta.

El domingo ha arreglado en parte el desaguisado, ya que, en la clasificación general, los puntos logrados por los ciclistas del Movistar Team le han permitido subir hasta la séptima posición parcial. El octavo puesto del joven belga Uijtdebroeks le ha hecho sumar 100 puntos, que ha unido a los 24 del sevillano Juanpe López (20º en la general de la Volta), los 16 que ha sumado Enric Mas como 24º clasificado o los 8 y 4, respectivamente, que también han sumado los colombianos Nairo Quintana y Einer Rubio.

Las clásicas pasan factura

Las clásicas, por su parte, siguen siendo un lastre, pese a que ciclistas como Barrenetxea, García Cortina o Carlos Canal han logrado sumar estos días. Especial ha sido el papel del gallego en En los Campos de Flandes, ya que los 30 puntos obtenidos por su 16ª posición han evitado la debacle.

Pese a que el Movistar Team iba con corredores como Milesi, Barrenetxea, Orluis Aular, Adriá Roger o García Cortina, sólo Canal ha logrado meterse en los puntos.

Eso empeora el resultado conseguido en la E3 Saxo Classic, donde Jon Barrenetxea fue 18º y sacó 24 puntos, y en la que también sumaron Roger Adrià, Carlos Canal e Iván García Cortina, para alcanzar un total de 44

El resultado global de la semana, lejos de mejorar la posición del Movistar Team la ha empeorado ya ha bajado hasta el puesto 20º del ránking, siendo superado por otro equipo ProTeam en la clasificación y quedando como el segundo peor conjunto World Tour de 2026.

Las esperanzas están puestas en lo que llega ahora, con el GP Miguel Indurain del próximo fin de semana o la Itzulia de la semana siguiente.