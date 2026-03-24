Peligro de descenso para el Movistar Team

La primavera vuelve a pasarle factura al equipo Movistar, que ha descendido drásticamente en el ranking UCI

El equipo Movistar afrontaba la temporada 2026 de una forma ilusionante. Después de no haber sufrido nada para evitar el descenso en 2025, con varios fichajes de campanillas (Cian Uijtdebroeks, Raúl García, Pierna, Juanpe López...) y sin que hubiera bajas de peso como año anterior (Oier Lazkano y Alex Aranburu), los pupilos de Eusebio Unzué se plantearon varios objetivos claros y ambiciosos.

Entre ellos estaba volver a ganar una carrera de varios días, algo que no lograban desde 2023. Ese objetivo lo cumplieron pronto, ya que Iván Romeo se hizo con la Vuelta a Andalucía y rompió esa larga racha de casi tres años sin ganar carreras de más allá de un día. A esas alturas ya habían ganado también victorias de etapa, con la de Raúl García Pierna en la Volta a la Comunitat Valenciana y la del propio Romeo en Granada, que sería la que le daría a la postre el triunfo en la ronda andaluza.

Pese a los reveses sufridos por sus dos principales estrellas, Enric Mas y Cian Uijtdebroeks, que han estado varias semanas de baja tras sendas caídas, afrontaban el inicio de la temporada de clásicas de primavera -el que peor se les da- entre los siete mejores equipos del Ranking UCI World Tour. Eso sí, con menos margen que año anterior, pues pese a los triunfos antes reseñados, habían logrado menos puntos a estas alturas que en 2025. El mejor hombre en estos primeros meses de competición era Iván Romeo gracias a los puntos de Andalucía, seguido del eritreo Natnael Tesfatsion y del joven colombiano Diego Pescador. Y sólo los dos primeros pasaban de los 300 puntos UCI.

Las clásicas, un lastre para el Movistar Team

Pese a 'reservar fuerzas' para estas clásicas, los resultados no han ido mejor que en años anteriores. Y a eso se ha añadido el mal desenlace en la París-Niza, donde acabaron retirándose por caída Pablo Castrillo y Raúl García Pierna, y por problemas gastrointestinales Iván Romeo. Javi Romo y Nairo Quintana -que este domingo pasado anunció su retirada- sí pudieron rascar algo en la Tirreno Adriático, pero insuficiente para las pretensiones del equipo.

Todo junto ha hecho que el Movistar Team haya bajado ahora mismo hasta la 19ª posición y se encuentre, en estos momentos, en zona de descenso del Ranking UCI, con tres equipos ProTeam por delante de él.

La situación no es ni mucho menos alarmante, ya que resta toda la temporada, esta misma semana ya han entrado en competición en la Volta a Catalunya Enric Mas y Cian Uijtdebroeks y, además, estamos en el año en el que se ha iniciado un nuevo ciclo. Pero los 1.991 puntos que ahora mismo tiene y esa clasificación hablan de que este año, por ahora, está siendo muy malo para el equipo español. Sólo el Alpecin-Premier Tech y el Team Picnic PostNL, entre los equipos World Tour, tienen menos puntos que ellos.

Al Tour de Brujas 2026 con tres opciones claras

Tocará remontar a partir de ahora, empezando por una Volta a Catalunya donde cuentan con un equipo muy ambicioso, especialmente en la montaña, o por clásicas como el Tour de Brujas 2026, que se celebra este miércoles y al que acuden con un equipo encabezado por Orluis Aular, Carlos Canal e Iván García Cortina.

Esas serán las tres opciones claras para alcanzar puntos y estar en un previsible sprint final. Junto a ellos, el último fichaje Filip Maciejuk y el italiano Lorenzo Milesi, que llegan también de correr la Milán-San Remo este pasado. Completan el conjunto telefónico en Bélgica los españoles Albert Torres y Gonzalo Serrano