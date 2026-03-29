Así queda la clasificación de la Liga ACB tras las derrotas de Real Madrid y Barça en la jornada 24

El Barça salva, también en la ACB, su semana más complicada y no se descuelga en ninguna de las competiciones

Tras el gran palo que supuso caer de forma contundente en el clásico celebrado la pasada semana en el Palau Blaugrana, el Barça ha salvado una semana que podría haber acabado con todas sus opciones, tanto europeas como nacionales, y afronta con optimismo las diez últimas jornadas del campeonato liguero y las cuatro últimas en la Euroliga.

El Palau ha ayudado y los de Xavi Pascual han ganado los tres compromisos que tenían ante los suyos. Sufrieron mucho frente al Anadolu Efes y más frente al Estrella Roja, pero ganaron y ahora están metidos de lleno en la lucha por los 'play offs' europeos, cuando hace siete días peligraba hasta el 'play-in'.

Y, en la ACB, se jugaban no quedar descolgados de las cuatro primeras posiciones y su triunfo frente a Unicaja (97-91) les ha permitido sacar la cabeza y mantenerse a un solo triunfo de Baskonia y UCAM, que ganaron en esta jornada y siguen por delante.

De hecho, ganaron todos los que ocupan plaza entre los 8 primeros, salvo Unicaja, que se enfrentaba al Barça, por lo que nada cambia ni arriba ni abajo, donde lo más destacado estuvo en el tercer triunfo de la temporada de un Coviran Granada que se agarra a la permanencia pese a tenerlo muy mal.

En el gran partido de la jornada, Vesely (18 puntos) y Brizuela (17) aparecieron desde el banquillo para darle el relevo a las principales figuras del Barça y apuntalar un triunfo muy importante para los barcelonistas. Sulejmanovic (19) y Blacerowski (18) fueron los mejores de Unicaja.

El Real Madrid, por su parte, también ha cerrado la semana con un pleno, pero ya acabó su concurso el sábado, en un partido que ganó en Girona in extremis y gracias al gran partido del dominicano Andrés Feliz.

Resultados de la jornada 24 de la liga ACB

Río Breogán 91-78 Baxi Manresa

UCAM Murcia 100-81 Bilbao Basket

Covirán Granada 92-89 Hiopos Lleida

Basquet Girona 93-95 Real Madrid

Joventut 92-84 Dreamland Gran Canaria

La Laguna Tenerife 99-76 Casademont Zaragoza

Morabanc Andorra 79-88 Baskonia

San Pablo Burgos 74-79 Valencia Basket

Barça 97-91 Unicaja

Clasificación de la Liga ACB tras la jornada 24

1. Real Madrid 22-2 (+224)

2. Valencia Basket 18-6 (+314)

3. UCAM Murcia 17-7 (+142)

4. Baskonia 16-7 (+127)

5. Barcelona 16-8 (+178)

6. Joventut 16-8 (+112)

7. La Laguna Tenerife 15-9 (+70)

8. Unicaja 15-9 (+119)

9. Bilbao Basket 14-11 (-31)

10. Basquet Girona 11-13 (-75)

11. Río Breogan Lugo 10-14 (-73)

12. Baxi Manresa 9-15 (-179)

13. Hiopos Lleida 8-16 (-146)

14. Drealand Gran Canaria 7-17 (-122)

15. Casademont Zaragoza 7-17 (-142)

16. San Pablo Burgos 6-18 (-103)

17. Morabanc Andorra 6-18 (-189)

18. Coviran Granada 3-21 (-246)