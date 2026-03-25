El Valencia Basket mueve ficha con Pedro Martínez

El club taronja apuntala su proyecto con la renovación del técnico catalán que, al igual que Pradilla o Reuvers, amplía por dos años más, hasta 2028

El Valencia Basket sigue apuntalando su proyecto de futuro. Si en las últimas fechas ha anunciado la continuidad y ampliación de contrato de Jaime Pradilla o de Nate Reuvers, el siguiente ha sido su entrenador, un Pedro Martínez que ha llevado al club taronja a lograr sus últimos títulos.

Pedro Martínez ganó la Liga ACB en su primera etapa, pero, incomprensiblemente, no siguió. En esta segunda ya peleó de nuevo por el campeonato la pasada campaña y ha ganado la Supercopa de España en el arranque de la actual temporada.

El anuncio llega un día después de que el Valencia Basket se haya casi asegurado su presencia, como mínimo, en el 'play-In' de la Euroliga después de ganar este martes a Olympiacos y de confirmarse, el pasado fin de semana, como segundo clasificado en la ACB tras la derrota del Barça en el clásico.

Pese al bajón del equipo en las últimas semanas, el entrenador catalán está feliz de cómo están compitiendo sus jugadores. "Por la calidad del rival, porque veníamos de dos partidos perdidos y porque nos ha tenido muchos minutos por detrás. Hemos tenido que hacer muchos esfuerzos para volver. Los rebotes de Papi, las recuperaciones de Key y hemos acabado con la lesión de Montero y con el más joven -De Larrea- saliendo a tirar los tiros libres", indicaba Martínez tras el partido con los griegos.

Comunicado del Valencia Basket sobre la renovación de Pedro Martínez

La continuidad del entrenador en el Valencia Basket da seguridad a un proyecto que, con la construcción del nuevo Roig Arena y la consolidación por tres años en la Euroliga, quiere hacer de este equipo un habitual en la lucha por los títulos.

Así confirmaba el club taronja la renovación de Pedro Martínez:

"Valencia Basket ha alcanzado un acuerdo con el entrenador de su primer equipo masculino, Pedro Martínez, para prolongar para una campaña más la vinculación entre las dos partes, que con el nuevo contrato llegará hasta el final de la temporada 2027-28.

Martínez está atravesando su cuarta temporada en el primer asiento del banquillo taronja, sumando sus dos etapas en el Club. Durante este curso se ha convertido en el entrenador con más victorias (184) y más partidos dirigidos (251) con la plantilla profesional masculina. También ha alcanzado el hito de ser el primer técnico en lograr más de un título con el equipo masculino taronja al unir la Supercopa Endesa 2025 a la Liga Endesa que levantó en la temporada 2016-17.

Aunque todavía quedan cinco jornadas por disputar en la Liga Regular de la EuroLeague, el equipo taronja ya ha marcado un nuevo registro positivo de victorias totales y de triunfos como local en la máxima competición continental. Y afronta la recta decisiva de sus dos competiciones principales habiendo demostrado una identidad y estilo muy marcados que le han llevado a ser capaz de competir contra cualquiera, incluyendo rivales de mucho mayor presupuesto.

La trayectoria global de Pedro Martínez con Valencia Basket le ha llevado a tener un balance de 184-67, lo que supone un 73,3% de victorias que le mantiene como el entrenador con un porcentaje de triunfos más alto de la historia de la entidad".