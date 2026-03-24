Pleno español en la Euroliga: Madrid, Barça y Valencia no fallan

Los tres equipos españoles que disputaban partido este martes en la Euroliga han conseguido sellar una victoria importante

España está de enhorabuena en la semana 33 de la Euroliga. Diferentes partidos, mismo resultado. La victoria del Madrid ante el Hapoel Tel Aviv ha sido un respiro ante un rival directo para los blancos. Por otro lado tenemos al Barça, que llega tocado precisamente del clásico, pero al que se le ha dado bien un rival que se encuentra en los puestos bajos de la tabla. Por último, el Valencia, que también venía de perder en el Roig Arena, ha sacado pecho ante un Olympiacos que no fue nada fácil de vencer.

Barça 78 - 71 Anadolu Efes

Dos días después de la derrota ante el Madrid, el Barça pudo por fin respirar tranquilo tras vencer a un Anadolu Efes bastante irregular. Los catalanes, más experimentados que talentosos, se impusieron apoyados en la defensa y el rebote ante un Palau a medio gas al no tener sus gradas llenas. Pese a las bajas sensibles en el esquema de Pablo Laso, el equipo turco soñó con una remontada cuando el Barça se atascó en ataque (57-54). Finalmente, los locales pudieron gestionar esa ventaja por la mínima que tenían en el tramo final y cerrar una victoria necesaria para intentar escalar en la tabla, en la cual se encuentran novenos. Su próximo rival, el Crvena Zvezda, le espera el próximo viernes 27 de marzo.

Valencia 85 - 84 Olympiacos

Noche para el recuerdo la que han vivido en el Roig Arena en el encuentro ante el Olympiacos que llegaba segundo que nunca había tropezado en Valencia. Los de Pedro Martínez, gracias a un acertado Badio y un imparable Pradilla, supo sobreponerse a una diferencia abismal en los tiros libres durante la primera mitad (42-50). En un final de infarto, un intercambios de golpes dirigido por Montero y Venzekov, el joven De Larrea fue el que asumió la responsabilidad final. Con apenas dos segundos en el reloj y tras una falta sobre el dominicano, el canterano anotó los tiros libres que sellaron el 85-84. El equipo toronja se posiciona en un cuarto puesto a un paso del Madrid y no hay tiempo para celebraciones, ya que el próximo viernes 27 se verán las caras con el Partizan.

Real Madrid 92 - 83 Hapoel Tel Avil

Tras el golpe de autoridad en el Palau, el Madrid no tuvo problemas en pasarle por encima al Hapoel Tel Avil. Con Hezonja abriendo camino y Campazzo al mando, los de Scariolo exhibieron una defensa brillante que minimizó a Micic y Bryant. Una golpe de autoridad que disparó la renta hasta los 22 puntos en un Palacio desolado por la ausencia del público. A pesar de los intentos finales de los suplentes de Itoudis, el Madrid selló una victoria importante para seguir arriba en el tercer puesto y asegurándose el basket average. El jueves se enfrentará al Andolu Efes.