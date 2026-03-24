El indulto de Luka Doncic acaba en tragedia

Los Lakers pierden tras nueve victorias consecutivas, pero los Rockets no pudieron recortarle terreno tras verse sorprendidos en Chicago

Se acabó la racha de Los Ángeles Lakers. Pese a los 32 puntos de Luka Doncic -al que permitieron jugar- y a que un parcial de 10-2 en los últimos minutos le dio opción de ganar el partido, el equipo angelino acabó cayendo ante el mejor conjunto del Este, los Detroit Pistons, por 113-110 y dijo adiós a los nueve victorias consecutivas que acumulaba.

Por fortuna para ellos, los Houston Rockets, sus más cercanos perseguidores, se vieron sorprendidos por los Chicago Bulls y cayeron por 132-124 en Illinois. Sí que ganaron los dos mejores equipos del Oeste. Los Spurs presionaron con un gran triunfo en Miami (111-136), pero luego contestaron superando a Philadelphia 76ers por 103-123.

También ganaron dos de los equipos que están peleando por situarse lo mejor posible en las plazas de 'play-In' en el Oeste. Los Clippers mantienen su inercia positiva con un claro triunfo ante los Milwuakee Bucks y los Golden State Warriors respondieron ganando a domicilio a los defenestrados Dallas Mavericks.

Los Magic, sorprendidos por el peor equipo del Este

Aparte de la victoria de los Bulls sobre los Rockets, la otra sorpresa de la jornada del lunes llegó en Orlando, donde los Magic cayeron ante el peor equipo del Este, unos Indiana Pacers que ya han dado más de un disgusto cuando nadie contaba con ellos. Paolo Banchero se fue hasta los 39 puntos y 6 asistencias para los Magic, pero se encontró con un partidazo de Pascal Siakam, que anotó 37 puntos y 6 rebotes en los Pacers.

En cuanto a nombres propios, destacaros los 37 puntos y 6 rebotes de Ace Bailey para los Jazz, pero su equipo perdí claramente ante unos Raptors liderados por Barnes. El novato Cooper Flagg fue el que tiró del carro en los Maverics con 32 puntos y 9 asistencias, pero su equipo perdió. También fue inútil el triple doble del turco Alperen Sengun (33 puntos, 13 asistencias y 10 rebotes) para los Rockets.

Victor Wembanyama fue el héroe (26 puntos, 15 rebotes y 5 tapones) una vez más de los Spurs y, por esta vez, no lo fue Shai Gilgeous-Alexander en los Thunder, sino un Chet Holmgren que completó un partidazo con 17 puntos, 9 rebotes y 5 tapones.

Resultados NBA hoy 24 de marzo

Detroit Pistons 113-110 Los Angeles Lakers

Miami Heat 111-136 San Antonio Spurs

Orlando Magic 126-128 Indiana Pacers

Philadelphia 76ers 103-123 Oklahoma City Thunder

Atlanta Hawks 146-107 Memphis Grizzlies

Chicago Bulls 132-124 Houston Rockets

Utah Jazz 127-143 Toronto Raptors

Dallas Mavericks 131-137 Golden State Warriors

Portland Trail Blazers 134-99 Brooklyn Nets

Los Angeles Clippers 129-96 Milwaukee Bucks