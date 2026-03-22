LeBron James le quita los focos a Doncic para hacer historia con los Lakers

Triunfo angelino en Orlando con nuevo récord de LeBron James, que superó en partidos jugados la mítica cifra de Robert Parish

Ya sea de paliza o en el último instante, el momento de Los Angeles Lakers es excepcional. El equipo que lidera Luka Doncic volvió a ganar y ya suma nueve triunfos consecutivos -el segundo mejor récord de la NBA- en una Conferencia Oeste que parece clarificar las seis primeras posiciones tras la derrota de los Phoenix Suns frente a los defenestrados Milwaukee Bucks.

Ahí, parece claro que los Thunder serán los campeones tras una nueva paliza, esta vez en Washington, y que los Spurs serán los segundos. Sin embargo, pese a que no está tan claro qué es lo que pasará entre el tercero y el sexto puesto, los Lakers cada vez apuntan más a esa tercera posición. A falta de once partidos aventajan en dos triunfos a unos Rockets que ganaron por segundo día consecutivo y en tres victorias a Nuggets y Timberwolves.

En la Conferencia Este, los Cavaliers siguieron la tendencia ganadora de los tres primeros y no se separan de los Knicks en un tramo final de temporada en el que aspiran a mejorar su cuarta posición actual.

La lucha, ahí, está por la última plaza del 'play off', con Hawks, Sixers, Magic y Heat en un solo triunfo. Los de Atlanta ganaron a los Golden State Warriors, no fallaron los 76ers en Utah, pero sí que lo hicieron los Orlando Magic en su duelo contra los Lakers que se resolvió por un solo punto.

Luke Kennard da el triunfo a los Lakers

Fue el partido estrella de la jornada y lo ganaron los de JJ Redick por 104-105. Doncic volvió a ser el mejor de los Lakers (33 puntos y 8 asistencias), pero fueron otros los que acapararon los focos.

Por un lado, LeBron James batió un nuevo récord a su amplia lista al convertirse en el jugador con más partidos en la historia de la NBA, 1.612, tras superar a Robert Parish. Y, por el otro, Luke Kennard fue el que resolvió el choque con una canasta sobre la bocina.

Otras estrellas sobresalieron en una noche muy movida. James Harden anotó 20 puntos y repartió 10 asistencias en la victoria de los Cavaliers en Nueva Orleans. Bam Adebayo volvió a mostrar su cara más dominante con 32 puntos y 21 rebotes, pero los Heat cayeron de uno ante los Rockets. Victor Wembanyama fue el mejor de los Spurs en su triunfo ante los Pacers, el novato VJ Edgecombe lo fue en la victoria de los Sixers frente a los Jazz...

Resultados NBA hoy 22 de marzo

Washington Wizards 111-132 Oklahoma City Thunder

Charlotte Hornets 124-101 Memphis Grizzlies

New Orleans Pelicans 106-111 Cleveland Cavaliers

Orlando Magic 104-105 Los Angeles Lakers

Atlanta Hawks 126-110 Golden State Warriors

Houston Rockets 123-122 Miami Heat

San Antonio Spurs 134-119 Indiana Pacers

Dallas Mavericks 131-138 Los Angeles Clippers

Utah Jazz 116-126 Philadelphia 76ers

Phoenix Suns 105-108 Milwaukee Bucks