Los Lakers se chocan contra un muro pese al enorme partido de LeBron James

Derrota de los angelinos en su primer partido de la serie ante los Thunder; los Pistons arrancan por delante de los Cavaliers

Los grandes favoritos golpean primero en las semifinales de Conferencia de la NBA. Tanto los Oklahoma City Thunder como los Detroit Pistons hicieron valer su condición de locales y se han apuntado el primer partido de sus respectivas series ante Los Angeles Lakers y los Cleveland Cavaliers.

Los actuales campeones, que resolvieron la serie frente a los Phoenix Suns por la vía rápida, no hicieron concesiones a unos Lakers que siguen sin Luka Doncic. Para ello no necesitaron ni contar con la mejor versión de su gran estrella, Shai Gilgeous-Alexander, y les bastó con el gran arsenal que tienen para superar a los angelinos por 108-90.

Los Lakers compitieron bien, perdieron todos los cuartos, pero siempre por distancias inferiores a los seis puntos y tuvieron en LeBron James a su mejor hombre. La estrella de 41 años se fue a los 27 puntos, cuatro rebotes y seis asistencias, con 12 de 17 en tiros de campo.

Enfrente, Chet Holmgren hizo un doble doble de 24 puntos y doce rebotes, mientras que Gilgeous-Alexander y Ajay Mitchel se quedaron en 18. La clave, como suele ocurrir con los que juegan ante los Thunder, estuvo en el fondo de armario, ya que los suplentes del conjunto de Oklahoma aportaron 34 puntos por los 15 de los de los Lakers.

Los Lakers sólo estuvieron por delante en el arranque de partido, cuando llegaron a mandar de siete puntos, y luego aguantaron a remolque gracias a los puntos de LeBron James, pero poco pudieron hacer para evitar la derrota.

Los Pistons pagan menos el poco descanso

Sí hubo más igualdad en el Pistons-Cavaliers, que acabaron llevándose los de Detroit por 111-101 gracias a la ventaja obtenida en el primer cuarto, que supieron administrar el resto del partido.

Donovan Mitchel y James Harden, con 23 y 22 puntos respectivamente, lideraron el ataque de los Cavaliers y se vieron acompañados por los 19 puntos de Max Strus, pero enfrente se encontraron unos Cavaliers con hasta seis hombres con dobles figuras entre los que destacaron Cade Cunningham, quien también acabó con 23 puntos, y un Jalen Duren que finalizó con un doble doble.

Ambos equipos apenas habían tenido descanso, a que resolvieron sus series anteriores en el séptimo partido apenas 48 horas antes, pero el que pagó el poco tiempo de recuperación fue el equipo visitante, que no estuvo especialmente acertado en el tiro exterior y sumó hasta 19 pérdidas de balón.

Harden, que tuvo un mal día en el tiro -1 de 7 en triples-, sí apareció en el último cuarto, en el que metió 13 puntos, algo que permitió a los Cavs igualar el partido a 93. Sin embargo, los Pistons dieron un estirón en el tramo final y acabaron haciéndose con la victoria de forma cómoda en los minutos finales.