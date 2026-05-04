Así quedan los play offs de la NBA tras la clasificación de los Pistons y Cavaliers para las semifinales de Conferencia

Pistons y Cavaliers logran culminar sus remontadas, ganan el séptimo partido y se enfrentarán entre sí en las semifinales de Conferencia de la NBA

Detroit Pistons y Cleveland Cavaliers evitaron el descalabro después de haber estado contra las cuerdas en sus respectivas series de play offs y completaron las semifinales de Conferencia en la NBA, donde hay sorpresas, pero donde siguen adelante los máximos favoritos.

A sorpresas apuntaban estas eliminatorias que se han definido en el séptimo partido, pero tanto el equipo de Detroit como el de Cleveland respondieron a tiempo para llevar la serie al último partido y decidir en casa.

Los Pistons logran una remontada meritoria ante los Magic

Los Detroit Pistons repitieron la hazaña que ya hicieron los Philadelphia Sixers un día antes y remontaron una eliminatoria que se les había puesto 3-1 en contra ante los Orlando Magic. Los de Míchigan remontaron, a domicilio, 22 puntos de desventaja en el sexto partido y ganaron por 116-94 en el séptimo encuentro.

Hacía 18 años que los Pistons no ganaban una serie de play off y lo hicieron sacando músculo de su poder exterior, con un 50% (16 de 33) de lanzamientos anotados desde más allá del arco, que destrozaron la resistencia de los Magic.

Paolo Banchero se marcó un partidazo de 38 puntos, nueve rebotes y seis asistencias en 41.54 minutos en pista, pero eso sólo le sirvió a los de la Florida para aguantar el primer cuarto. A partir del segundo, los Pistons, con un Cade Cunningham que se fue a los 32 puntos y 12 asistencias, pusieron la directa hacia las semifinales de Conferencia.

Allen tira de los Cavaliers y acaba con los Raptors

Allí se enfrentarán a la otra franquicia que se ha visto también contra las cuerdas, pero que ha sabido resolver en el séptimo partido: los Cleveland Cavaliers.

Los de Ohio superaron a los Raptors en el partido definitivo por 114-102, con un héroe inesperado, Jarrett Allen, que dominó en los dos lados de la pista y terminó con 22 puntos (7 de 11 en tiros), 19 rebotes, dos asistencias, dos robos y tres tapones.

Su aportación más los 22 puntos de Donovan Mitchell y los 18 de James Harden acabaron con la resistencia de unos Raptors que han jugado muy bien la serie y, por momentos, parecieron que la iban a ganar, antes de la reacción de los Cavaliers. Scottie Barnes, con 24 puntos, 9 rebotes y 6 asistencias fue el mejor del equipo de Toronto.

Así quedan las semifinales de Conferencia en la NBA

Con estas últimas eliminatorias decididas quedan definidos las semifinales de Conferencia, donde sólo estarán ausentes dos cabezas de serie. En el Este, los Boston Celtics, que se vieron sorprendidos por los Sixers pese a ir ganado por 3-1. Y, en el Oeste, los Timberwolves, que repitieron la hazaña de hace un año para dejar en la estacada a los Nuggets de Nikola Jokic.

Playoffs 2026

CONFERENCIA ESTE

Detroit Pistons vs Cleveland Cavaliers

​New York Knicks vs Philadelphia 76ers

​CONFERENCIA OESTE

​Oklahoma City Thunder vs Los Angeles Lakers

​San Antonio Spurs vs Minnesota Timberwolves